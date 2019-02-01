HELP!!!

Добрый день, уважаемые Господа!

Очень срочно нужен совет или помощь.

У меня на компьютере установлено 5 терминалов различных брокеров.

Сегодня с утра, как обычно, запустил все по очереди. Возможно, было обновление

билда, не уверен - не заметил. Как итог - во всех пяти терминалах каталоги

//Scripts, //Experts, //Includes, //Files девственно чисты, за исключением файлов стандартной

поставки. Каталог C:\Users\<------->\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal и дальше имеют дату изменения

сегодня. И ни одного (!) советника, скрипта, данных в //files. Если кратко, то весь код за последние лет 5

ушел в неизвестном направлении.

В связи с этим вопрос если кто знает - что это было? где это все теперь искать? и что я пропусти?

Заранее благодарен.

 
Вы что терминал открываете раз в два года???

Смотрите этот путь: Файл - Открыть каталог данных:

Каталог данных MQL5

Также откройте в просмотрщике содержание лог файла (окно "Инструменты" - вкладка "Журнал" -> правый клик и "Просмотр").

 
Пользователи ПК делятся на две категории. Те кто делает бэкапы, и на тех кто пока не делает.
А если серьезно, то лучший вариант сохранять скрипты в проектах Shared Projects. От туда в случае потери на локальной машине можно восстановиться. Даже если произойдет потеря проектов, с локальной машины можно их восстановить. Одновременная потеря мало вероятна.
Ну а если копий не было, то сейчас можно попробовать восстановить стертую информацию на жестком (как вариант используя TestDisk). Хотя это не факт что получиться вытащить утерянное.
 
Спасибо за попытку сарказма, но мне нужна помощь. Терминал открываю ежедневно.

В логе отображена миграция файлов из C:\Program Files (x86)\MetaTrader в

C:\Users\<------>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\A6DFBB1B8DE9672D2328FF3445436DEC\.

При этом этом должны были сохранится все имеющиеся скрипты и советник.

Их реально нет! Во всех пяти терминалах!

 

Дичь какая-то.. Как терминал мог затереть файлы созданные пользователем вручную? Этож уголовщина

 
Спасибо. Бэки есть, но не все.

Пугает сама ситуация с апдейтом, ведь он далеко не первый, но не с такими последствиями.

TestDisk попробую.

 
И по путям C:\Program Files (x86)\MetaTrader тоже не осталось? Так запустить пробовали start terminal64.exe /portable

 

бывает такое, увы только копии сохранять,  я в облако со всех ПК/ноутов по привычке сохраняю копии, даже если облако упадет, все равно где-нибудь локальные копии будут сохранены

А не пробовали воспользоваться поиском?

 
