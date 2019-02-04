Вывод на карту . Новые правила 2019. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С какой задачей?
У всех банков отправка данных об обороте на счету от 600тыр в год - на автомате. Разница между банками лишь в степени лояльности к клиенту, и соответственно придиркам по "сомнительным операциям". Более государственные - наименее лояльные (СБ, ВТБ...) и наоборот (хороший пример - АльфаБанк).
С электронными кошельками всё проще. Ограничили лимиты до 15тр за раз и день, и ненамного большей суммой за неделю (иногда месяц), и забыли о проблеме. Кошельков разных немало, понемногу тут и там - на хлеб хватит. Такие обороты налоговую не интересуют, они это в кулуарах подтверждают.
А вообще налоги платить надо, мы же ждём от государства заботы о себе и стране, да? Главное - было бы с чего платить.
Ну не знаю, у меня вот такие условия на электронном кошельке
Ну не знаю, у меня вот такие условия на электронном кошельке
Это идентифицированный аккаунт? Я называл порядок сумм для неидентифицированных. А так-то контроль оборота тоже есть. Хотя здесь точных данных нет.