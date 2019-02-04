Вывод на карту . Новые правила 2019. - страница 2

У всех банков отправка данных об обороте на счету от 600тыр в год - на автомате. Разница между банками лишь в степени лояльности к клиенту, и соответственно придиркам по "сомнительным операциям". Более государственные - наименее лояльные (СБ, ВТБ...) и наоборот (хороший пример - АльфаБанк).

С электронными кошельками всё проще. Ограничили лимиты до 15тр за раз и день, и ненамного большей суммой за неделю (иногда месяц), и забыли о проблеме. Кошельков разных немало, понемногу тут и там - на хлеб хватит. Такие обороты налоговую не интересуют, они это в кулуарах подтверждают.

А вообще налоги платить надо, мы же ждём от государства заботы о себе и стране, да? Главное - было бы с чего платить.

Это идентифицированный аккаунт? Я  называл порядок сумм для неидентифицированных. А так-то контроль оборота тоже есть. Хотя здесь точных данных нет.

 
Блин, надо создать отдельную тему (или написал бы кто статью) о максимальных объёмах денежных операций на банковском счёте физ лица и об его ограничениях. А то я совсем запутался, что можно, а что нельзя. 
