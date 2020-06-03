Советник перезаходит после тейка или стопа, как исправить. - страница 2
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой. Создал советника по шаблону, по встроенному индикатору, но он не работает как надо: получает сигнал, открывает позицию, и после вылета по стопу или тейк профита он перезаходит сразу же, и так повторяется постоянно, пока не будет получен сигнал в другую сторону. Что нужно сделать, чтобы советник перестал перезаходить а ждал следующий сигнал? спасибо.
С вероятностью в 99% всё у вас предельно просто:
1. советник на каждом тике идентифицирует сигнал и если нет открытых позиций, то идёт открытие -- если есть, то ничего не происходит.
2. сам сигнал у вас примерно такой -- например, не пересечение МА быстрой медленную вверх на бай -- а нахождение быстрой выше медленной -- такой сигнал хоть в одну, хоть в другую сторону всегда присутсивует -- поэтому когда позиция закрывается по тейку/стопу или ещё как-то -- то отрабатывает пункт 1.
Вам надо тупо перепроверить сам сигнал.
Вот советник, сделан банально, по встроенному индикатору MA, буду благодарен если кто-то сможет слегка откорректировать этот код, чтобы советник не перезаходил до получения следующего сигнала, может вам самим он окажется полезным. Заранее спасибо.
Приведите пример "перезахода" (символ, таймфрейм).
Вот пример перезаходов из тестера, EUR/USD H1, советник перезаходит каждый новый бар, ели перед этим закрывается по целям, но сигнал ещё присутствует
Какие настройки Вы выставляете? Откуда знаете что сигнал ещё есть? Вы делали распечатку из модуля сигналов? Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) и сопоставьте с тем, что видите.
Вы точно понимаете параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close"?
Какие настройки Вы выставляете? Откуда знаете что сигнал ещё есть? Вы делали распечатку из модуля сигналов? Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) и сопоставьте с тем, что видите.
Видимо не совсем понимаю
Тогда, для начала: Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) - так Вы будете знать, какие сигналы заложены в алгоритм модуля.
Потом дам ссылку на параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close".
Спасибо, прочел, можно следующую ссылку?
Мастер MQL5: Новая версия.
Раздел
Новый механизм принятия торговых решений.
