Советник перезаходит после тейка или стопа, как исправить. - страница 2

Новый комментарий
 
mason_one:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой. Создал советника по шаблону, по встроенному индикатору, но он не работает как надо: получает сигнал, открывает позицию, и после вылета по стопу или тейк профита он перезаходит сразу же, и так повторяется постоянно, пока не будет получен сигнал в другую сторону. Что нужно сделать, чтобы советник перестал перезаходить а ждал следующий сигнал? спасибо.

С вероятностью в 99% всё у вас предельно просто:

1. советник на каждом тике идентифицирует сигнал и если нет открытых позиций, то идёт открытие -- если есть, то ничего не происходит.

2. сам сигнал у вас примерно такой -- например, не пересечение МА быстрой медленную вверх на бай -- а нахождение быстрой выше медленной -- такой сигнал хоть в одну, хоть в другую сторону всегда присутсивует -- поэтому когда позиция закрывается по тейку/стопу или ещё как-то -- то отрабатывает пункт 1.

Вам надо тупо перепроверить сам сигнал.

 
mason_one:
Вот советник, сделан банально, по встроенному индикатору MA, буду благодарен если кто-то сможет слегка откорректировать этот код, чтобы советник не перезаходил до получения следующего сигнала, может вам самим он окажется полезным. Заранее спасибо.

Приведите пример "перезахода" (символ, таймфрейм).

 
Vladimir Karputov:

Приведите пример "перезахода" (символ, таймфрейм).

Вот пример перезаходов из тестера, EUR/USD H1, советник перезаходит каждый новый бар, ели перед этим закрывается по целям, но сигнал ещё присутствует
 
mason_one:
Вот пример перезаходов из тестера, EUR/USD H1, советник перезаходит каждый новый бар, ели перед этим закрывается по целям, но сигнал ещё присутствует

Какие настройки Вы выставляете? Откуда знаете что сигнал ещё есть? Вы делали распечатку из модуля сигналов? Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) и сопоставьте с тем, что видите. 

Вы точно понимаете параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close"?

 
Andrey F. Zelinsky:

С вероятностью в 99% всё у вас предельно просто:

1. советник на каждом тике идентифицирует сигнал и если нет открытых позиций, то идёт открытие -- если есть, то ничего не происходит.

2. сам сигнал у вас примерно такой -- например, не пересечение МА быстрой медленную вверх на бай -- а нахождение быстрой выше медленной -- такой сигнал хоть в одну, хоть в другую сторону всегда присутсивует -- поэтому когда позиция закрывается по тейку/стопу или ещё как-то -- то отрабатывает пункт 1.

Вам надо тупо перепроверить сам сигнал.

Мне нравится такая логика и скорее всего так и есть, как можно исправить такой недочет? чтобы он не проверял каждый тик, а ждал нового сигнала
 
Vladimir Karputov:

Какие настройки Вы выставляете? Откуда знаете что сигнал ещё есть? Вы делали распечатку из модуля сигналов? Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) и сопоставьте с тем, что видите. 

Вы точно понимаете параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close"?


Видимо не совсем понимаю
 
mason_one:

Видимо не совсем понимаю

Тогда, для начала: Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) - так Вы будете знать, какие сигналы заложены в алгоритм модуля.

Потом дам ссылку на параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close".

 
Vladimir Karputov:

Тогда, для начала: Прочтите описание модуля (Сигналы индикатора Moving Averag) - так Вы будете знать, какие сигналы заложены в алгоритм модуля.

Потом дам ссылку на параметры "Signal threshold value to open" и "Signal threshold value to close".


Спасибо, прочел, можно следующую ссылку?

 
mason_one:


Спасибо, прочел, можно следующую ссылку?

Мастер MQL5: Новая версия.

Раздел 

Новый механизм принятия торговых решений.

Этот раздел нужно прочесть и понять принцип работы весов.
 
Vladimir Karputov:

Мастер MQL5: Новая версия.

Раздел 

Новый механизм принятия торговых решений.

Этот раздел нужно прочесть и понять принцип работы весов.
Прочёл, попробовал поэксперементировать со значениями, в итоге от 1-80 всегда есть сигналы, всё что выше - сигналы не обнаруживаются. И он по-прежнему перезаходит после входа, видимо нужно менять код, так как мне важно чтобы советник открывал сделки только при новом сигнале, то есть при пересечении средней или проколе её и тд, но главное чтобы после тейка или стопа он не перезаходил, а ждал следующего подхода к средней и потом только входил.
123
Новый комментарий