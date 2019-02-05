Как долго может отвечать тех.поддержка?

Написал 25 числа в тех.подд. о своей проблеме - при ручном переводе с вебмани, ввел только #и цифры, без текста выделенного черным. Указал им кошелек, сумму, эту цифру после #, но ответа до сих пор нет.
[Удален]  
Долго, очень долго. В выходные они не работают совсем. В будни на моем опыте средний срок 3-5 дней.
 
Nikolay Khrushchev:
Спасибо. Буду ждать результат. Сообщение мое приняли.
 

Прошло 10 дней...

Ни ответа, ни привета. 

Разработчик ждет заказ, у меня простаивает счет без советника...

Шёл второй месяц года...)))

 
Макс:

Зато в безопасности - нечем его слить)))

 
Vitaly Muzichenko:

😁😁😁Это точно)

