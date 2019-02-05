Как долго может отвечать тех.поддержка?
Написал 25 числа в тех.подд. о своей проблеме - при ручном переводе с вебмани, ввел только #и цифры, без текста выделенного черным. Указал им кошелек, сумму, эту цифру после #, но ответа до сих пор нет.
Долго, очень долго. В выходные они не работают совсем. В будни на моем опыте средний срок 3-5 дней.
Nikolay Khrushchev:Спасибо. Буду ждать результат. Сообщение мое приняли.
Прошло 10 дней...
Ни ответа, ни привета.
Разработчик ждет заказ, у меня простаивает счет без советника...
Шёл второй месяц года...)))
Макс:
Зато в безопасности - нечем его слить)))
Vitaly Muzichenko:
😁😁😁Это точно)
