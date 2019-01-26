Что вы торгуете? Тренды или флэты? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот до чего нас довели санкциями, люди еще такой обувью пользуются. :)
Видимо были новые, а кот за ночь растрощил :)
Видимо были новые, а кот за ночь растрощил :)
Держите, пусть торгуют.
Может и эти боты что наторгуют
Любые движения. Главное, чтобы пара была отстающей