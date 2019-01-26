Что вы торгуете? Тренды или флэты? - страница 2

multiplicator:
а направление тренда как определяете?
Вопрос не простой. Вкратце - специальной  фильтрацией, что показывает тренд в масштабах канала. Ну, если совсем просто, то, допустим, если канал, построенный на основе участка регрессионной прямой (т.е. прямая + - две параллельные ей, отложенные в обе стороны от прямой на расстоянии стат разброса точек истории относительно этого участка) имеет какой-то значимый наклон, то  этот наклон и принимается за направление тренда.  
 
Aleksey Ivanov:
ясно
Aleksey Ivanov:
В робота это можно оформить или все вручную?
 
multiplicator:
Тренд ,флет - это условности.Зарабатывать проще всего в высокой волатильности,ловя колебания цены.Волатильность наше все!Фундаментом является контроль рисков.
 
Farkhat Guzairov:
И вообще, лично я уже сам ничего не хочу торговать, пусть это делает за меня боты ))). А что им нравиться я не знаю.

Торгуем торговые идеи.
 
Vladimir Baskakov:
В робота это можно оформить или все вручную?
Я все это в роботе (конечно после создания математики) и обкатывал, т.к. параметры модели оптимизаций находятся, не с потолка же их брать.   
 
Artyom Trishkin:

