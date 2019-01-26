Что вы торгуете? Тренды или флэты? - страница 2
а направление тренда как определяете?
Вопрос не простой. Вкратце - специальной фильтрацией, что показывает тренд в масштабах канала. Ну, если совсем просто, то, допустим, если канал, построенный на основе участка регрессионной прямой (т.е. прямая + - две параллельные ей, отложенные в обе стороны от прямой на расстоянии стат разброса точек истории относительно этого участка) имеет какой-то значимый наклон, то этот наклон и принимается за направление тренда.
вот ну ни умеете вы опросы делать. Ну вот ничуть :-) Есть признанный эксперт по опросам - попросили бы его, он бы завёл
)
И вообще, лично я уже сам ничего не хочу торговать, пусть это делает за меня боты ))). А что им нравиться я не знаю.
Держите, пусть торгуют.
В робота это можно оформить или все вручную?
