Только у меня не работают личные сообщения ? - страница 2

Vladislav Andruschenko:

У меня все работает. 

проверьте антивирусы и плагины

До Вас баг еще не доехал.:) 

А сейчас опять все заработало!

 
При поступлении личного сообщения, приходит пуш на телефон, отображается значок в MT5, а вот в терминале MT4 уведомление о новом сообщении нет.
 
Aleksey Rodionov:
MT4 и MT5 имеют разные MetaQuotes ID. Для получения пуша в оба терминала - укажите оба же в своем профиле
 
Marsel:
Не до конца описал. Не приходит уведомление в терминал для компьютера.
 
Aleksey Rodionov:
Вкладка "Сообщество" заполнена?

Вкладка "Сообщество"

Заполнена правильными данными (точно не влепили лишний пробел где нибудь)?

 
Vladimir Karputov:

Тут все правильно, при нажатии список чата отображается и работает переписка.

 
Aleksey Rodionov:

Windows полноценная или пользуете эмулятор в какой-то Линукс?

 
Vladimir Karputov:

Windows 7 домашняя 64, официальная + чистая(пару терминалов да и Ccleaner установлен)
 
Aleksey Rodionov:
У меня идеи иссякли, в мой MetaTrader 5 всё отлично приходит.

 
Vladimir Karputov:

В МТ5 приходят, в МТ4 нет. В принципе не столь важно т.к. будущее за пятёркой, но просто хотел понять почему.
