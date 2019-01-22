Только у меня не работают личные сообщения ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня все работает.
проверьте антивирусы и плагины
До Вас баг еще не доехал.:)
А сейчас опять все заработало!
При поступлении личного сообщения, приходит пуш на телефон, отображается значок в MT5, а вот в терминале MT4 уведомление о новом сообщении нет.
MT4 и MT5 имеют разные MetaQuotes ID. Для получения пуша в оба терминала - укажите оба же в своем профиле
Не до конца описал. Не приходит уведомление в терминал для компьютера.
Вкладка "Сообщество" заполнена?
Заполнена правильными данными (точно не влепили лишний пробел где нибудь)?
Вкладка "Сообщество" заполнена?
Заполнена правильными данными (точно не влепили лишний пробел где нибудь)?
Тут все правильно, при нажатии список чата отображается и работает переписка.
Тут все правильно, при нажатии список чата отображается и работает переписка.
Windows полноценная или пользуете эмулятор в какой-то Линукс?
Windows полноценная или пользуете эмулятор в какой-то Линукс?
Windows 7 домашняя 64, официальная + чистая(пару терминалов да и Ccleaner установлен)
У меня идеи иссякли, в мой MetaTrader 5 всё отлично приходит.
У меня идеи иссякли, в мой MetaTrader 5 всё отлично приходит.