Где скачать котировки с 1980 года?
Добрый день.
Подскажите, где скачать котировки с 1980 года по франку? Желательно период ниже дневок.
Roman Kutemov:берите выше - прямо с 1970 ищите, с самых истоков так сказать, согласно древним предания метаквот, бог котировок создал мир в первую секунду первого января 1970 года, и именно с этого момента ведётся летопись изменения цен, правда качество и достоверность тех древних данных с каждым годом не становится лучше
Aleksey Semenov:
да нет ))
хочу сделки описанные в книге посмотреть в терминале
Roman Kutemov:Смотрите дукаскопи.
Попробуйте поискать на сайте швейцарской биржи но судя по данным с википедии она в 95 была основана, посмотрите по историческим источникам где в то время франк торговался...
Кстати если найдете киньте ка сюда ссылку интересно полистать было бы график)
