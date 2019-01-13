Где скачать котировки с 1980 года?

Новый комментарий
 
Добрый день.
Подскажите, где скачать котировки с 1980 года  по франку? Желательно  период ниже дневок. 
 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Подскажите, где скачать котировки с 1980 года  по франку? Желательно  период ниже дневок. 
берите выше - прямо с 1970 ищите, с самых истоков так сказать, согласно древним предания метаквот, бог котировок создал мир в первую секунду первого января 1970 года, и  именно с этого момента ведётся летопись изменения цен, правда качество и достоверность тех древних данных с каждым годом не становится лучше
 
Aleksey Semenov:
берите выше - прямо с 1970 ищите, с самых истоков так сказать, согласно древним предания метаквот, бог котировок создал мир в первую секунду первого января 1970 года, и  именно с этого момента ведётся летопись изменения цен, правда качество и достоверность тех древних данных с каждым годом не становится лучше

да нет ))

хочу сделки описанные в книге посмотреть в терминале 

 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Подскажите, где скачать котировки с 1980 года  по франку? Желательно  период ниже дневок. 
Смотрите дукаскопи.
 
Alexandr Saprykin:
Смотрите дукаскопи

похоже,дукас что в Дукасе тоже нет

 
Попробуйте поискать на сайте швейцарской биржи но судя по данным с википедии она в 95 была основана, посмотрите по историческим источникам где в то время франк торговался... 

Кстати если найдете киньте ка сюда ссылку интересно полистать было бы график)
Новый комментарий