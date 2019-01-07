изменить цвет смещенной части индикатора
Два варианта:
1. Рисовать короткими трендовыми линиями.
2. Использовать еще один индикаторный буфер.
Я прикрепил код с вопросом. Я пытаюсь сместить индикатор WPR. Вывод, который я получил, выглядит примерно так:
Вы видите круг, который показывает смещенное значение. Но у него такой же цвет. Я не знаю, как я могу изменить цвет смещенных значений. Дайте мне знать, что я могу сделать.
Почитайте о стиле рисования DRAW_COLOR_LINE.
Сэр, я читал об этом. Но разве это не замедлит мой процесс?
А Вы попробуйте :).
И, пожалуйста, уважайте пользователей форума - пишите на Русском.
Я прошу прощения за это, если есть какой-либо разрыв кода. Я пытаюсь Google Translate: P
Переводчик уже встроен в этот редактор
Спасибо за вашу помощь, сэр. Я не очень изучал редактор, кроме того, что требовалось для представления моего запроса.
