изменить цвет смещенной части индикатора

Новый комментарий
 

Я прикрепил код с вопросом. Я пытаюсь сместить индикатор WPR. Вывод, который я получил, выглядит примерно так:

Вы видите круг, который показывает смещенное значение. Но у него такой же цвет. Я не знаю, как я могу изменить цвет смещенных значений. Дайте мне знать, что я могу сделать.

Файлы:
Future_WPR.mq5  9 kb
 

Два варианта:

1. Рисовать короткими трендовыми линиями.

2. Использовать еще один индикаторный буфер.

 
jaffer wilson:

Я прикрепил код с вопросом. Я пытаюсь сместить индикатор WPR. Вывод, который я получил, выглядит примерно так:

Вы видите круг, который показывает смещенное значение. Но у него такой же цвет. Я не знаю, как я могу изменить цвет смещенных значений. Дайте мне знать, что я могу сделать.

Почитайте о стиле рисования DRAW_COLOR_LINE.

 
Владимир Карпутов :

Читайте о DRAW_COLOR_LINE чертежной стиле .

Сэр, я читал об этом. Но разве это не замедлит мой процесс?

 
jaffer wilson:

Сэр, я читал об этом. Но разве это не замедлит мой процесс?

А Вы попробуйте :).


И, пожалуйста, уважайте пользователей форума - пишите на Русском.

 
Vladimir Karputov:

And you try :).


And please respect forum users - write in Russian.

Я прошу прощения за это, если есть какой-либо разрыв кода. Я пытаюсь Google Translate: P

 
jaffer wilson:

Я прошу прощения за это, если есть какой-либо разрыв кода. Я пытаюсь Google Translate: P

Переводчик уже встроен в этот редактор

Встроенный переводчик


 
Vladimir Karputov :

The translator is already built into this editor.


Спасибо за вашу помощь, сэр. Я не очень изучал редактор, кроме того, что требовалось для представления моего запроса.

Новый комментарий