Ищу помощь в написании алерта
Доброго дня.
В настоящий момент стоит следующая задача. Написать алерт, который будет всплывать в отдельном окне и давать звуковой сигнал. Основание для сигнализирования - подход цены на определенный (процентный, к примеру - задается в настройках) уровень к кривой (к примеру, VWAP или МА). И такой же сигнал при выходе осциллятора на заданное в настройках значение.
Это в двух словах.
Кто сможет помочь, откликнетесь. Обозначьте свою цену, если это сложная оплачиваемая работа.
Заранее благодарю.
Вам сюда https://www.mql5.com/ru/job
Хм... там оплата только через вебмани или пайпэл. А если нет такого?
А вы в конверте хотите пересылать?)
нет. Но есть более удобные и распространенные системы. Яд, киви, с карты на карту в конце концов.
Оплата вне сервиса Фриланс ведёт к блокировки обоих сторон: заказчика и исполнителя.
Да при чем тут блокировка-то? Как провести сделку, если нет таких способов расчета? Это абсолютно нераспространенные вещи.
Перейдите в свой профиль - Платежи - Пополнить счёт - выбор более чем достаточен:
Хм... там оплата только через вебмани или пайпэл. А если нет такого?
Переводите на ePayments беспроцентно, а от туда уже выбор довольно расширенный. Или наоборот. Загоняете на ePayments, а от туда на аккаунт mql5
Перейдите в свой профиль - Платежи - Пополнить счёт - выбор более чем достаточен:
Я понял, спасибо.
Просто в правилах указаны всего два способа пополнения.
Я так понял Вам нужен индикатор. На первый взгляд задача не сложная. Могу написать бесплатно для МТ4, если сроков жёстких нет.
