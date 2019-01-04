Ищу помощь в написании алерта

Доброго дня.

В настоящий момент стоит следующая задача. Написать алерт, который будет всплывать в отдельном окне и давать звуковой сигнал. Основание для сигнализирования - подход цены на определенный (процентный, к примеру - задается в настройках) уровень к кривой (к примеру, VWAP или МА). И такой же сигнал при выходе осциллятора на заданное в настройках значение.

Это в двух словах.

Кто сможет помочь, откликнетесь. Обозначьте свою цену, если это сложная оплачиваемая работа.

StarleyNSK:

Вам сюда https://www.mql5.com/ru/job

Хм... там оплата только через вебмани или пайпэл. А если нет такого?
 
StarleyNSK:
Хм... там оплата только через вебмани или пайпэл. А если нет такого?

А вы в конверте хотите пересылать?)

 
нет. Но есть более удобные и распространенные системы. Яд, киви, с карты на карту в конце концов.
 
StarleyNSK:
нет. Но есть более удобные и распространенные системы. Яд, киви, с карты на карту в конце концов.

Оплата вне сервиса Фриланс ведёт к блокировки обоих сторон: заказчика и исполнителя.

 
Да при чем тут блокировка-то? Как провести сделку, если нет таких способов расчета? Это абсолютно нераспространенные вещи.
 
StarleyNSK:
Да при чем тут блокировка-то? Как провести сделку, если нет таких способов расчета? Это абсолютно нераспространенные вещи.

Перейдите в свой профиль - Платежи - Пополнить счёт - выбор более чем достаточен:

Пополнить счет

 
StarleyNSK:
Хм... там оплата только через вебмани или пайпэл. А если нет такого?

Переводите на ePayments беспроцентно, а от туда уже выбор довольно расширенный. Или наоборот. Загоняете на ePayments, а от туда на аккаунт mql5

 
Vladimir Karputov:

Перейдите в свой профиль - Платежи - Пополнить счёт - выбор более чем достаточен:


Я понял, спасибо.
Просто в правилах указаны всего два способа пополнения.

 
StarleyNSK:

Я так понял Вам нужен индикатор. На первый взгляд задача не сложная. Могу написать бесплатно для МТ4, если сроков жёстких нет. 

