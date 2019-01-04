Корова слизала статистику по сигналу

Новый комментарий
 

Всем привет. Есть у меня сигнал, начальный депо 300, сейчас $1800. На альпари-мониторинге покказывает  профит 385%. Тут было чуть больше (тут верно было, на альпари четь занижено из-за ввода-вывода инвесторских денег). Сегодня посмотреть, статистика исчезла и нарисовано 10%.

Но реально ведь не 10%. Зачем занижать то, что РЕАЛЬНО наработано?

 
Evgeniy Zhdan:

Всем привет. Есть у меня сигнал, начальный депо 300, сейчас $1800. На альпари-мониторинге покказывает  профит 385%. Тут было чуть больше (тут верно было, на альпари четь занижено из-за ввода-вывода инвесторских денег). Сегодня посмотреть, статистика исчезла и нарисовано 10%.

Но реально ведь не 10%. Зачем занижать то, что РЕАЛЬНО наработано?

 
Evgeniy Zhdan:

Всем привет. Есть у меня сигнал, начальный депо 300, сейчас $1800. На альпари-мониторинге покказывает  профит 385%. Тут было чуть больше (тут верно было, на альпари четь занижено из-за ввода-вывода инвесторских денег). Сегодня посмотреть, статистика исчезла и нарисовано 10%.

Но реально ведь не 10%. Зачем занижать то, что РЕАЛЬНО наработано?

https://www.mql5.com/ru/forum/83177#comment_2467301

Серый цвет процентного прироста сигнала
Серый цвет процентного прироста сигнала
  • 2016.05.03
  • www.mql5.com
Что означает серый цвет процентного прироста у некоторых поставщиков...
 
Alexandr Saprykin:

https://www.mql5.com/ru/forum/83177#comment_2467301

Какой серый? Положил 300, наторговал до 1800

 
Evgeniy Zhdan:

Какой серый? Положил 300, наторговал до 1800

Или приложите усилия и всё-таки начнёте читать или пойдёте принудительно на отдых.

 
Evgeniy Zhdan:

Какой серый? Положил 300, наторговал до 1800

Откройте свой сигнал и посмотрите на процентный прирост в месяц. Он серого цвета.

 
Alexandr Saprykin:

Откройте свой сигнал и посмотрите на процентный прирост в месяц. Он серого цвета.

Не вижу нигде серого.. Все синее-голубое... Может не туда смотрю куда-то

 
Evgeniy Zhdan:

Не вижу нигде серого.. Все синее-голубое... Может не туда смотрю куда-то

Серьезно не видите серого цвета? Тогда Вам к окулисту. Вот смотрите, какого цвета:

серый прирост

 
Evgeniy Zhdan:

Не вижу нигде серого.. Все синее-голубое... Может не туда смотрю куда-то

Вы точно владелец сигнала? 

Серый прирост

 

Где вы такую табличку смотрите? У меня вот такая вкладка Статистика

Наверное и правда надо к окулисту сходить

 
Отправлен в режим чтения на сутки. Для "подумать"
12
Новый комментарий