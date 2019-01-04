Корова слизала статистику по сигналу
Всем привет. Есть у меня сигнал, начальный депо 300, сейчас $1800. На альпари-мониторинге покказывает профит 385%. Тут было чуть больше (тут верно было, на альпари четь занижено из-за ввода-вывода инвесторских денег). Сегодня посмотреть, статистика исчезла и нарисовано 10%.
Но реально ведь не 10%. Зачем занижать то, что РЕАЛЬНО наработано?
- 2016.05.03
Какой серый? Положил 300, наторговал до 1800
Или приложите усилия и всё-таки начнёте читать или пойдёте принудительно на отдых.
Откройте свой сигнал и посмотрите на процентный прирост в месяц. Он серого цвета.
Не вижу нигде серого.. Все синее-голубое... Может не туда смотрю куда-то
Серьезно не видите серого цвета? Тогда Вам к окулисту. Вот смотрите, какого цвета:
Вы точно владелец сигнала?
