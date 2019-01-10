Ошибки в работе сайта

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Так как в Сервисдеске теперь принимают заявки только финансовой направленности, будем писать тут.


В профиле, для проверенных пользователей в разделе Продавец/Профиль, есть ссылка на документ, предоставленный для подтверждения личности.

Ссылка есть, но при попытке скачать этот документ получаю ошибку 403 Forbidden.

 
Dmitriy Parfenovich:

Так как в Сервисдеске теперь принимают заявки только финансовой направленности, будем писать тут.


В профиле, для проверенных пользователей в разделе Продавец/Профиль, есть ссылка на документ, предоставленный для подтверждения личности.

Ссылка есть, но при попытке скачать этот документ получаю ошибку 403 Forbidden.

Я не представитель Мета квотес, но попробую предположить что все сделано правильно. В случае взлома вашего аккаунта к злоумышленникам не попадет копия вашего документа. 

А так как вы проверенный пользователь, вы то сами знаете какой документ вы загружали, зачем вам по новой его скачивать? Но это мое субъективное мнение. 
403 Forbidden - доступ запрещен.

 

Да, у меня тоже такая мысль была.

Ну тогда нужно убрать "ссылку" и оставить просто текст.

 
Dmitriy Parfenovich:

Да, у меня тоже такая мысль была.

Ну тогда нужно убрать "ссылку" и оставить просто текст.

И личные данные закрыть было бы неплохо
 

Ошибка на https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing

Не открывается ссылка:

Ошибка

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
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Идея автоматической торговли привлекательна тем, что торговый робот может без устали работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Робот не знает усталости, сомнений и страха, ему не ведомы психологические проблемы. Достаточно четко формализовать торговые правила и реализовать их в виде алгоритмов, и робот готов неустанно трудиться. Но прежде...
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