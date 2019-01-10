Ошибки в работе сайта
Так как в Сервисдеске теперь принимают заявки только финансовой направленности, будем писать тут.
В профиле, для проверенных пользователей в разделе Продавец/Профиль, есть ссылка на документ, предоставленный для подтверждения личности.
Ссылка есть, но при попытке скачать этот документ получаю ошибку 403 Forbidden.
Я не представитель Мета квотес, но попробую предположить что все сделано правильно. В случае взлома вашего аккаунта к злоумышленникам не попадет копия вашего документа.
А так как вы проверенный пользователь, вы то сами знаете какой документ вы загружали, зачем вам по новой его скачивать? Но это мое субъективное мнение.
403 Forbidden - доступ запрещен.
Да, у меня тоже такая мысль была.
Ну тогда нужно убрать "ссылку" и оставить просто текст.
Да, у меня тоже такая мысль была.
Ну тогда нужно убрать "ссылку" и оставить просто текст.
Ошибка на https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing
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Так как в Сервисдеске теперь принимают заявки только финансовой направленности, будем писать тут.
В профиле, для проверенных пользователей в разделе Продавец/Профиль, есть ссылка на документ, предоставленный для подтверждения личности.
Ссылка есть, но при попытке скачать этот документ получаю ошибку 403 Forbidden.