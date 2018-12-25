Индикатор не работает в тестере...

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Скачал из маркета бесплатный индикатор, подключил его к сове, запустил в тестере. Результат = 0. В смысле в буфере индикатора нули. Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...

Всё тоже проделал и без совы. Результат тот-же. 

Написал автору. Молчит.

Может кто знает как вылечить этот индюк? Где чё подправить, чтобы и в тестере работал?

 
Сергей Таболин:

***Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...

***

Вероятно ошибка в индикаторе - не отрабатывает онлайн.

 
Сергей Таболин:

Скачал из маркета бесплатный индикатор, подключил его к сове, запустил в тестере. Результат = 0. В смысле в буфере индикатора нули. Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...

Всё тоже проделал и без совы. Результат тот-же. 

Написал автору. Молчит.

Может кто знает как вылечить этот индюк? Где чё подправить, чтобы и в тестере работал?

Ссылка на индикатор есть?

[Удален]  

Конечно ))) 

Вот тут.

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Vladimir Karputov:

Вероятно ошибка в индикаторе - не отрабатывает онлайн.

Поправить как-то можно?

 
Сергей Таболин:

Поправить как-то можно?

Скомпилируйте и увидите ошибку.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Скомпилируйте и увидите ошибку.

 
Сергей Таболин:

Неа. Ошибка есть, но Вы её не видите. 

Как найти: установите терминал в НОВУЮ папку. Скачайте в этот терминал индикатор ИЗ КОДОБАЗЫ. Снова попробуйте запустить.

ВНИМАНИЕ: В новую папку! Никаких синхронизаций и дополнительных копирований НЕ ПРОИЗВОДИТЬ! Именно НОВАЯ УСТАНОВКА, а не копировать из готовой папки.
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Неа. Ошибка есть, но Вы её не видите. 

Как найти: установите терминал в НОВУЮ папку. Скачайте в этот терминал индикатор ИЗ КОДОБАЗЫ. Снова попробуйте запустить.

ВНИМАНИЕ: В новую папку! Никаких синхронизаций и дополнительных копирований НЕ ПРОИЗВОДИТЬ! Именно НОВАЯ УСТАНОВКА, а не копировать из готовой папки.

У меня стоит 4 терминала. Из кодобазы я этот индикатор не качал. Качал по приведённой ссылке. Там исходник.

Теперь скачал прямо из терминала из кодобазы. Запустил - работает. Запустил его в тестере - работает. Но исходника то нет. Компилировать нечего. Ошибка не обнаружится.

А я хочу сделать только один входной параметр. Посему нужен вариант с исходником. А он не работает. Вот и спрашиваю - почему? Что ему не хватает? Можете подсказать?

 
Сергей Таболин:

У меня стоит 4 терминала. Из кодобазы я этот индикатор не качал. Качал по приведённой ссылке. Там исходник.

Теперь скачал прямо из терминала из кодобазы. Запустил - работает. Запустил его в тестере - работает. Но исходника то нет. Компилировать нечего. Ошибка не обнаружится.

А я хочу сделать только один входной параметр. Посему нужен вариант с исходником. А он не работает. Вот и спрашиваю - почему? Что ему не хватает? Можете подсказать?

Значит Вы как-то связанны с автором советника - ибо у Вас есть ЕГО файл. (код скачан по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/15970 )



Добавлено: то есть приведённый код в принципе не может работать.

Simple ZigZag
Simple ZigZag
  • www.mql5.com
Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя. Индикатор настраивается единственным параметром, что очень важно для оптимизации торговых советников, построенных на его основе...
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Vladimir Karputov:

Значит Вы как-то связанны с автором советника - ибо у Вас есть ЕГО файл. (код скачан по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/15970 )



Добавлено: то есть приведённый код в принципе не может работать.

Да, забыл. В коде я эту строчку закомментировал. Но ведь наличие иконки на работоспособность остального кода не влияет?

А коль уж код находится в открытом доступе, то такое "своеволие" никак не ущемляет авторских прав...

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