Индикатор не работает в тестере...
***Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...
***
Вероятно ошибка в индикаторе - не отрабатывает онлайн.
Скачал из маркета бесплатный индикатор, подключил его к сове, запустил в тестере. Результат = 0. В смысле в буфере индикатора нули. Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...
Всё тоже проделал и без совы. Результат тот-же.
Написал автору. Молчит.
Может кто знает как вылечить этот индюк? Где чё подправить, чтобы и в тестере работал?
Ссылка на индикатор есть?
Вероятно ошибка в индикаторе - не отрабатывает онлайн.
Поправить как-то можно?
Поправить как-то можно?
Скомпилируйте и увидите ошибку.
Скомпилируйте и увидите ошибку.
Неа. Ошибка есть, но Вы её не видите.
Как найти: установите терминал в НОВУЮ папку. Скачайте в этот терминал индикатор ИЗ КОДОБАЗЫ. Снова попробуйте запустить.ВНИМАНИЕ: В новую папку! Никаких синхронизаций и дополнительных копирований НЕ ПРОИЗВОДИТЬ! Именно НОВАЯ УСТАНОВКА, а не копировать из готовой папки.
Неа. Ошибка есть, но Вы её не видите.
Как найти: установите терминал в НОВУЮ папку. Скачайте в этот терминал индикатор ИЗ КОДОБАЗЫ. Снова попробуйте запустить.ВНИМАНИЕ: В новую папку! Никаких синхронизаций и дополнительных копирований НЕ ПРОИЗВОДИТЬ! Именно НОВАЯ УСТАНОВКА, а не копировать из готовой папки.
У меня стоит 4 терминала. Из кодобазы я этот индикатор не качал. Качал по приведённой ссылке. Там исходник.
Теперь скачал прямо из терминала из кодобазы. Запустил - работает. Запустил его в тестере - работает. Но исходника то нет. Компилировать нечего. Ошибка не обнаружится.
А я хочу сделать только один входной параметр. Посему нужен вариант с исходником. А он не работает. Вот и спрашиваю - почему? Что ему не хватает? Можете подсказать?
У меня стоит 4 терминала. Из кодобазы я этот индикатор не качал. Качал по приведённой ссылке. Там исходник.
Теперь скачал прямо из терминала из кодобазы. Запустил - работает. Запустил его в тестере - работает. Но исходника то нет. Компилировать нечего. Ошибка не обнаружится.
А я хочу сделать только один входной параметр. Посему нужен вариант с исходником. А он не работает. Вот и спрашиваю - почему? Что ему не хватает? Можете подсказать?
Значит Вы как-то связанны с автором советника - ибо у Вас есть ЕГО файл. (код скачан по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/15970 )
Добавлено: то есть приведённый код в принципе не может работать.
- www.mql5.com
Значит Вы как-то связанны с автором советника - ибо у Вас есть ЕГО файл. (код скачан по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/15970 )
Добавлено: то есть приведённый код в принципе не может работать.
Да, забыл. В коде я эту строчку закомментировал. Но ведь наличие иконки на работоспособность остального кода не влияет?
А коль уж код находится в открытом доступе, то такое "своеволие" никак не ущемляет авторских прав...
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Скачал из маркета бесплатный индикатор, подключил его к сове, запустил в тестере. Результат = 0. В смысле в буфере индикатора нули. Запустил в визуальном режиме. Отрисован до момента запуска, а дальше не отрисовывается...
Всё тоже проделал и без совы. Результат тот-же.
Написал автору. Молчит.
Может кто знает как вылечить этот индюк? Где чё подправить, чтобы и в тестере работал?