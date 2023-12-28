Бан за декомпил - страница 8
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Очередной клоун заказчик, админы, обратите внимание. Вообще страх потеряли. Откровенный запрос декомпила.
Очередной клоун заказчик, админы, обратите внимание. Вообще страх потеряли. Откровенный запрос декомпила.
Похоже на "контрольную закупку" ;)
Похоже на "контрольную закупку" ;)
не факт - откликнувшиеся могли доходчиво объяснить заказчику что он не прав, но если это не так то забанить всех
Заказчика забанить могу (он тут совсем новый - такие спам делают как он - через час после регистрации).
А вот откликнувшихся - не вижу ...
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Заказчика забанил.
Декомпиляция советника - заказ на разработку торгового робота на фриланс-бирже MQL5.community - Бюджет: 100 - 300 USD - MQL5 - Эксперты, Прочее
Теперь любое упоминание о попытке понять алгоритм советника является призывом к декомпилу ?