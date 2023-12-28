Бан за декомпил - страница 8

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Очередной клоун заказчик, админы, обратите внимание. Вообще страх потеряли. Откровенный запрос декомпила.



 
Konstantin Efremov #:

Очередной клоун заказчик, админы, обратите внимание. Вообще страх потеряли. Откровенный запрос декомпила.

Похоже на "контрольную закупку" ;)

 
Yevhenii Levchenko #:

Похоже на "контрольную закупку" ;)

не факт - откликнувшиеся могли доходчиво объяснить заказчику что он не прав, но если это не так то забанить всех
 
Aleksey Semenov #:
не факт - откликнувшиеся могли доходчиво объяснить заказчику что он не прав, но если это не так то забанить всех

Заказчика забанить могу (он тут совсем новый - такие спам делают как он - через час после регистрации).
А вот откликнувшихся - не вижу ...

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Заказчика забанил.

 
Декомпиляция советника - заказ на разработку торгового робота на фриланс-бирже MQL5.community - Бюджет: 100 - 300 USD - MQL5 - Эксперты, Прочее
Фриланс-сервис на MQL5.com: Декомпиляция советника
Фриланс-сервис на MQL5.com: Декомпиляция советника
  • 2023.12.26
  • www.mql5.com
Есть EA (советник) работает достаточно неплохо. Нужно узнать алгоритмы его работы. Как и по каким параметрам открываются и закрываются сделки и тд. Словом, нужно декомпилировать этот советник (сеточник) для терминала мт4, Цена работы ориентировочно - 100$. Все обсуждаемо. Вопросы и предложения в личку!) спасибо! - ru
 
Konstantin Efremov #:
Декомпиляция советника - заказ на разработку торгового робота на фриланс-бирже MQL5.community - Бюджет: 100 - 300 USD - MQL5 - Эксперты, Прочее
Заказчик этой работы уже забанен (наверное - много часов назад, то есть - сегодня ночью), так как несколько пользователей нажали на ссылку "Нарушение" - за что им и вам - спасибо.
 
Теперь любое упоминание о попытке понять алгоритм советника является призывом к декомпилу ?  
 
Dmitiry Ananiev #:
Теперь любое упоминание о попытке понять алгоритм советника является призывом к декомпилу ?  
Вы о чём? Понять алгоритм и декомпилировать - разные вещи и разные методы достижения результата.
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