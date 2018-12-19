Это возможно? как это ?
Пересиживатель (усреднятор, мартин - один фик). Заканчивается кочергой.
p.s. а что удивительного в 10% за год? обычный банковский депозит в национальной валюте даёт то же самое. Во многих странах и побольше бывает.
Пересиживатель (усреднятор, мартин - один фик). Заканчивается кочергой.
p.s. а что удивительного в 10% за год? обычный банковский депозит в национальной валюте даёт то же самое. Во многих странах и побольше бывает.
Ну процентовка там побольше годовой будет конечно. Сигнал свежий, менее месяца.
на столько ровный.... как то даже не обычно
в следующем месяце наверное будет +3523523% прирост))
10% там не за год, а за половину декабря.
Я тебе 200% за неделю сделаю. Но там риск большой будет и не такая кривая конечно же.
Я тебе 200% за неделю сделаю. Но там риск большой будет и не такая кривая конечно же.
Не возражаю
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