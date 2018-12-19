Это возможно? как это ?

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И в чем вопрос??? Прирост в процентном отношении, он при снятии/добавлении баланса не меняется. А средства само собой покажут изменение по сумме.
 

Пересиживатель (усреднятор, мартин - один фик). Заканчивается кочергой.

p.s. а что удивительного в 10% за год? обычный банковский депозит в национальной валюте даёт то же самое. Во многих странах и побольше бывает.

 
secret:

Пересиживатель (усреднятор, мартин - один фик). Заканчивается кочергой.

p.s. а что удивительного в 10% за год? обычный банковский депозит в национальной валюте даёт то же самое. Во многих странах и побольше бывает.

Ну процентовка там побольше годовой будет конечно. Сигнал свежий, менее месяца.

 
на столько ровный.... как то даже не обычно
 
Evgeny Raspaev:
на столько ровный.... как то даже не обычно
используя мартин+усреднение+пересидки можно не только прямую рисовать, но и морзянкой передавать "миру-мир", или что там на заборе пишут
 
Evgeny Raspaev:

в следующем месяце наверное будет +3523523% прирост))

 
10% там не за год, а за половину декабря.
 
Edgar:
10% там не за год, а за половину декабря.

Я тебе 200% за неделю сделаю. Но там риск большой будет и не такая кривая конечно же.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я тебе 200% за неделю сделаю. Но там риск большой будет и не такая кривая конечно же.

Не возражаю

 
Edgar:

Не возражаю

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