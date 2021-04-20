Ничего не помогает, деление на ноль. - страница 2
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Место 41 - знак деления. В знаменателе, даже если корень квадратный будет равен нулю, нуля не будет. Остается только переменная, передаваемая в MathSqrt.
Но данный эксперт без проблем работает в другом экземпляре МТ5. Почему там нет такой ошибки?
Запустите скрипт пожалуйста
и отследите значения:
А затем добавьте ещё одну строку (операцию деление)- сразу будет ошибка деление на ноль.
Место 41 - знак деления. В знаменателе, даже если корень квадратный будет равен нулю, нуля не будет. Остается только переменная, передаваемая в MathSqrt.
Но данный эксперт без проблем работает в другом экземпляре МТ5. Почему там нет такой ошибки?
"Место 41" не может быть знаком деления, компилятор указывает на переменную в которой 0.
Это либо at либо con.mt. То есть их нужно проверять на 0 перед делением.
@Vladimir Karputov и @Taras Slobodyanik, благодарю - проблема наверняка была именно в переменной под знаком корня.
Эксперт во время работы сохраняет свои значения в файл. Видимо, что-то не корректно сохранилось. Удалил файл - ошибка пропала.