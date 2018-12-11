@MetaQuotes
Что случилось с разделителем периодов ? build 1959
Постепенно я теряю уверенность в МТ5 с таким количеством ошибок.
Прежде чем терять уверенность, надо включить внимательность. Разделитель периодов появляется с началом новых суток. Всматриваемся в график. Видим переход с 7 на 9 число и с 9 -го на 10-е.
Не благодари !
MT5 1959 не рисует линии
MT5 1959 не рисует линии
Уменьшите масштаб. Увеличьте таймфрейм - и Вы увидите разделители периодов.
Уменьшите масштаб. Увеличьте таймфрейм - и Вы увидите разделители периодов.
Это не исправление ошибки!
Ошибки нет. Разделители периода показываются. Хотите показать - опишите последовательность действий. Предоставьте шаблон графика *.tpl.
Die buy-Linie ist schon wieder verschwunden.
Und das ist ein real-konto.
Bitte repariert das.
the buy line has disappeared again.
And that's a real account.
Please fix that.
Линия покупки снова исчезла.
И это реальный счет.
Пожалуйста, исправьте это.
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Что случилось с разделителем периодов ? build 1959
Постепенно я теряю уверенность в МТ5 с таким количеством ошибок.