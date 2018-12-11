@MetaQuotes

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Что случилось с разделителем периодов ? build 1959

Постепенно я теряю уверенность в МТ5 с таким количеством ошибок.

 
Otto Pauser:

Что случилось с разделителем периодов ? build 1959

Постепенно я теряю уверенность в МТ5 с таким количеством ошибок.

Прежде чем терять уверенность, надо включить внимательность. Разделитель периодов появляется с началом новых суток. Всматриваемся в график. Видим переход с 7 на 9 число и с 9 -го на 10-е. 

Не благодари !

 

MT5 1959 не рисует линии


 
Otto Pauser:

MT5 1959 не рисует линии


Уменьшите масштаб. Увеличьте таймфрейм - и Вы увидите разделители периодов.

 
Otto Pauser :

1959 MT5 zeichnet keine Linien


Это зависит от шаблона.

Файлы:
Test_Current.tpl  15 kb
 
Vladimir Karputov :

Уменьшите масштаб. Увеличьте таймфрейм - и Вы увидите разделители периодов.

Это не исправление ошибки!
 
Otto Pauser:
Это не исправление ошибки!

Ошибки нет. Разделители периода показываются. Хотите показать - опишите последовательность действий. Предоставьте шаблон графика *.tpl.

 
Otto Pauser:

Пример использования шаблона из  : разделители периода ПОКАЗЫВАЮТСЯ!



 

Die buy-Linie ist schon wieder verschwunden.
Und das ist ein real-konto.
Bitte repariert das.

the buy line has disappeared again.
And that's a real account.
Please fix that.

Линия покупки снова исчезла.
И это реальный счет.
Пожалуйста, исправьте это.

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