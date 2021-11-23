Поиск экстремумов индикатора ZigZag - страница 3
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Эхх, уйду я наверное обратно в MQL4 , там для меня все как-то проще.. ))
Готовы сменить бмв на жигули?
Добавил я Static , смешно, но он теперь показывает совсем не те цены!
Ладно, я как разберусь в чем причина, то обязательно отпишусь!
Добавил я Static , смешно, но он теперь показывает совсем не те цены!
Ладно, я как разберусь в чем причина, то обязательно отпишусь!
Решение получилось следующее:
Я функцию ArraySetAsSeries(price,true); вынес за пределы условия if(!flag). И теперь функция цены показывает ВЕРНО!
Код:
Решение получилось следующее:
Я функцию ArraySetAsSeries(price,true); вынес за пределы условия if(!flag). И теперь функция цены показывает ВЕРНО!
Код:
А если так?
А если так?
Не-аа. И так я тоже пробовал. Тоже не те цены показывает. Вот посмотрите, например: Extremum 1 совсем далеко не равен цене 1.19019
Вы зачем животину мучаете? Зачем на каждом обращении в функцию GetExtremumZigZagBar создаёте ОДИН хендл индикатора?
Существует жесткое правило: хендл создаётся ОДИН раз в OnInit. И это ещё не всё, но для начала хотя бы это устраните.
Да, это так и это правильно. И в этот же момент инициализируется Static. Правильно это, или нет, не берусь обсуждать, но большинство пользователей уверенны, что Static инициализируется в момент рестарта программы.
Короче, из всех вариантов пока лучшими оказались вот эти:
Тесты:
Все идеально работает. Пользуйтесь на здоровье!