Поиск экстремумов индикатора ZigZag - страница 2
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Вы зачем животину мучаете? Зачем на каждом обращении в функцию GetExtremumZigZagBar создаёте ОДИН хендл индикатора?
Существует жесткое правило: хендл создаётся ОДИН раз в OnInit. И это ещё не всё, но для начала хотя бы это устраните.
Дак я на MQL5 совсем недавно начал писать. Щас устраню..
Вы зачем животину мучаете? Зачем на каждом обращении в функцию GetExtremumZigZagBar создаёте ОДИН хендл индикатора?
Существует жесткое правило: хендл создаётся ОДИН раз в OnInit. И это ещё не всё, но для начала хотя бы это устраните.
Короче я сделал так. Создал хэндл в ОнИнит
Функцию переделал, и добавил в параметры функции int handle:
и теперь тестер стал работать чуть чуть быстрее но недостаточно.. Плюс к тому, добавленный индикатор ZigZag мигает на графике!
P.S. Вот этот han Я вставляю в параметрах индикатора, вместо handle, при вызове функции, вместо handle.
Короче я сделал так. Создал хэндл в ОнИнит
Функцию переделал, и добавил в параметры функции int handle:
и теперь тестер стал работать чуть чуть быстрее но недостаточно.. Плюс к тому, добавленный индикатор ZigZag мигает на графике!
Как бы помягче выразится :)
Вот Вы зачем копируете столько баров? От момента сотворения динозавров и до сего дня? Сколько нужно баров Вам?
Как бы помягче выразится :)
Вот Вы зачем копируете столько баров? От момента сотворения динозавров и до сего дня? Сколько нужно баров Вам?
Дак я думал, что она будет копировать только те бары что имеются на графике.. Щас надо почитать в справочнике. Я ж недавно с MQL5 начал работать..
Короче я сделал так. Создал хэндл в ОнИнит
Функцию переделал, и добавил в параметры функции int handle:
и теперь тестер стал работать чуть чуть быстрее но недостаточно.. Плюс к тому, добавленный индикатор ZigZag мигает на графике!
P.S. Вот этот han Я вставляю в параметрах индикатора, вместо handle, при вызове функции, вместо handle.
Можно сделать инициализацию внутри функции как-то так:
Как бы помягче выразится :)
Вот Вы зачем копируете столько баров? От момента сотворения динозавров и до сего дня? Сколько нужно баров Вам?
Ааа, точно. Я тогда штук 100 баров укажу. наверное хватит..
Можно сделать инициализацию внутри функции как-то так:
Спасибо , я обязательно попробую! ))
Как бы помягче выразится :)
Вот Вы зачем копируете столько баров? От момента сотворения динозавров и до сего дня? Сколько нужно баров Вам?
Всеоооо, я 200 баров указал. Вообще забегал на скорости мой тестер стратегий! Это я невнимательно справку про iBars читал.. Ваши советы очень помогли, Спасибо большое!
Всеоооо, я 200 баров указал. Вообще забегал на скорости мой тестер стратегий, и ZigZag перестал мигать! Это я невнимательно справку про iBars читал.. Ваши советы очень помогли, Спасибо большое!
Трям :)
Можно сделать инициализацию внутри функции как-то так
Можно сделать инициализацию внутри функции как-то так:
По Вашей рекомендации я сделал вот-так:
Но что-то не работает. Индикатор при вызове данной функции в Comment не отображает цены, а просто нули показывает. Хотя, я прошелся по коду, и теоретически все должно работать. Может чего-то упустили?