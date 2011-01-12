Сбор мнений: Поможет ли новый раздел на сайте "Благотворительность" - в развитии MetaQuotes ? - страница 3

Новый комментарий
 
komposter:

Люди и на заборах пишут, а жизнь все равно идет.

Конкретно в этом эпизоде я никому ничего не навязывал. Это было высказанное мнение, не более того.

А то, что это мнение перекликается с мнениями некоторых других форумчан, не значит, что оно подходит абсолютно всем.

В пику Вам хочется сказать - пусть будет больше голосований :) Не обращайте внимание на мнение по этому вопросу komposter-а. Так что конечно Вы свободны в высказывании вашего мнения. Только как мне кажется рты таким образом затыкать не верно, так как не разумно в первую очередь.
 
Academic:
его поведение кажется  неестественным,  то есть он чего-то имеет в цели. И идет к ней.

Точно подмечено. Цель - расположение к себе MQ, рейтинг, имя, узнаваемость.

Мне Владимир напомнил меня на форуме metaquotes.net (когда еще mql4.com не было, сколько это лет назад?) - гипер-активность в каждой ветке, ответ на каждый вопрос.

Но у меня более сдержанный и краткий стиль, поэтому, видимо, не так бросалось в глаза ;)

 
  Я вот тоже не могу больше молчать. Накипело. Если значек голосовальных веток повернуть влево на 90 гр.  кажется будет лучше 
 
Academic:
В пику Вам хочется сказать - пусть будет больше голосований :) Не обращайте внимание на мнение по этому вопросу komposter-а. Так что конечно Вы свободны в высказывании вашего мнения. Только как мне кажется рты таким образом затыкать не верно, так как не разумно в первую очередь.

А вот выделенное красным - навязывание форумчанам своего мнения.

Или у меня с восприятием что-то сталось? ;)


Я не против голосований, но они не должны быть ТАКИМИ.

 
Mischek:
  Я вот тоже не могу больше молчать. Накипело. Если значек голосовальных веток повернуть влево на 90 гр.  кажется будет лучше 
Давайте проведём голосование по этому вопросу :о)
 
Urain:
Давайте проведём голосование по этому вопросу :о)
Только не это. У мну уже аллергия на голосование , сразу чёшится везде 
 
Mischek:
Только не это. У мну уже аллергия на голосование , сразу чёшится везде 
Вот вот, топикстартерам опросов нужно подарок который бог приготовил для Евы отдать, а то всё тут обоссут.
123
Новый комментарий