Сбор мнений: Поможет ли новый раздел на сайте "Благотворительность" - в развитии MetaQuotes ? - страница 3
Люди и на заборах пишут, а жизнь все равно идет.
Конкретно в этом эпизоде я никому ничего не навязывал. Это было высказанное мнение, не более того.
А то, что это мнение перекликается с мнениями некоторых других форумчан, не значит, что оно подходит абсолютно всем.
его поведение кажется неестественным, то есть он чего-то имеет в цели. И идет к ней.
Точно подмечено. Цель - расположение к себе MQ, рейтинг, имя, узнаваемость.
Мне Владимир напомнил меня на форуме metaquotes.net (когда еще mql4.com не было, сколько это лет назад?) - гипер-активность в каждой ветке, ответ на каждый вопрос.
Но у меня более сдержанный и краткий стиль, поэтому, видимо, не так бросалось в глаза ;)
В пику Вам хочется сказать - пусть будет больше голосований :) Не обращайте внимание на мнение по этому вопросу komposter-а. Так что конечно Вы свободны в высказывании вашего мнения. Только как мне кажется рты таким образом затыкать не верно, так как не разумно в первую очередь.
А вот выделенное красным - навязывание форумчанам своего мнения.
Или у меня с восприятием что-то сталось? ;)
Я не против голосований, но они не должны быть ТАКИМИ.
Я вот тоже не могу больше молчать. Накипело. Если значек голосовальных веток повернуть влево на 90 гр. кажется будет лучше
Давайте проведём голосование по этому вопросу :о)
Только не это. У мну уже аллергия на голосование , сразу чёшится везде