is not expert and cannot be executed. Не могли бы мне помочь?
Добрый вечер. У меня проблема. когда компилирую советник,выдает is not expert and cannot be executed. Не могли бы мне помочь?
- Потоки на одном счёте
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- Ищу скрипт, останавливающий советник и закрывающий все ордера и позиции на заданном ценовом уровне!
Вроде ж ясно написано - это не эксперт, и он не может быть выполнен.
Пиши эксперта.
Georgiy Merts:
Пиши эксперта.
Вроде ж ясно написано - это не эксперт, и он не может быть выполнен.
Пиши эксперта.
Когда компелирую,так писать стало. раньше все было норм. не могу понять в чем проблеба
Sergey Zhaivoronok:
Добрый вечер. У меня проблема. когда компилирую советник,выдает is not expert and cannot be executed. Не могли бы мне помочь?
Добрый вечер. У меня проблема. когда компилирую советник,выдает is not expert and cannot be executed. Не могли бы мне помочь?
скорее всего в коде лишние функции,
void OnStart() например или OnCalculate
без кода не разобраться
И заметил такое----все слова которые стали красные ....были другого цвета.
Sergey Zhaivoronok:
так ошибок нет. должно работать ИнфаСто
Sergey Zhaivoronok:
Когда компелирую,так писать стало. раньше все было норм. не могу понять в чем проблеба
Внес мааааленькую поправочку, после чего код уже не воспринимается компилятором, как код эксперта.
Но без кода - не разобраться.
проблема в том, что это старое объявление главных функций
init() заменить на int OnInit() deinit() заменить на void OnDeinit(const int reason) start() заменить на void OnTick()
Не работает
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