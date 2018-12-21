is not expert and cannot be executed. Не могли бы мне помочь?

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Добрый вечер. У меня проблема. когда компилирую советник,выдает is not expert and cannot be executed.  Не могли бы мне помочь?
 

Вроде ж ясно написано - это не эксперт, и он не может быть выполнен.

Пиши эксперта.

 
Georgiy Merts:

Вроде ж ясно написано - это не эксперт, и он не может быть выполнен.

Пиши эксперта.

Когда компелирую,так писать стало. раньше все было норм. не могу понять в чем проблеба

 
Sergey Zhaivoronok:
Добрый вечер. У меня проблема. когда компилирую советник,выдает is not expert and cannot be executed.  Не могли бы мне помочь?


скорее всего в коде лишние функции, 

void OnStart() например или OnCalculate 

без кода не разобраться

 
 
И заметил такое----все слова которые стали красные ....были другого цвета.
 
Sergey Zhaivoronok:

так ошибок нет. должно работать ИнфаСто

 
Sergey Zhaivoronok:

Когда компелирую,так писать стало. раньше все было норм. не могу понять в чем проблеба

Внес мааааленькую поправочку, после чего код уже не воспринимается компилятором, как код эксперта.

Но без кода - не разобраться.

 

проблема в том, что это старое объявление главных функций

init() заменить на int OnInit()
deinit() заменить на void OnDeinit(const int reason)
start() заменить на void OnTick()

 
Не работает
 

а у меня работает :-) 



Значит дело не в советнике

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