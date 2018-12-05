Рисование горизонтальных и вертикальных линий... - страница 2
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курят много ;)
Скорее, хелп читать не любят )) А на ночь полезно почитать, вместо просмотра г***о-сериала.
Лучше сразу "или"
у кого-нить получилось нарисовать разделительную вертикальную линию __между__ барами ?
(иначе чем устраивать "закат солнца вручную", подкладывая pixmap и высчитывая масштабы)
у кого-нить получилось нарисовать разделительную вертикальную линию __между__ барами ?
(иначе чем устраивать "закат солнца вручную", подкладывая pixmap и высчитывая масштабы)