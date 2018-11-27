editor: удалить пустые строки
а собственно как ?
find and replace в любом нормальном редакторе который принимает спецсимволы в обеих строках
find and replace в любом нормальном редакторе который принимает спецсимволы в обеих строках
вопрос собственно про metaeditor
конечно я могу уйти из его оболочки и произвести действия с текстом там. В другом редакторе или скриптом
Но это-же __элементарнейшие__ функции. Мне кажется что в "лихие 90-е", даже Borland Pascal 5.5 это позволял сделать :)
PS/ судя по всему ( по отсутствию ответов) в рамках MT это неразрешимая проблема..
а мы то граали ищем :-) а оказывается пару строк удалить нельзя :-)
таки да)
автозамену (чистку), нужно делать в каком-нибудь ворде-блокноте
пс. тоже касается и вывода текста в терминале - напечатать многострочный текст та еще проблема
вопрос собственно про metaeditor
конечно я могу уйти из его оболочки и произвести действия с текстом там. В другом редакторе или скриптом
Но это-же __элементарнейшие__ функции. Мне кажется что в "лихие 90-е", даже Borland Pascal 5.5 это позволял сделать :)
PS/ судя по всему ( по отсутствию ответов) в рамках MT это неразрешимая проблема..
а мы то граали ищем :-) а оказывается пару строк удалить нельзя :-)
Это специализированный редактор и "__элементарнейшие__ функции" тут без надобности. А у Вас руки отваляться открыть этот свой файл в другом ТЕКСТОВОМ редакторе и уже там поудалять лишние строки?
Скоро начнут возмущаться, что нет вертикального выделения... Пипец.
Скоро начнут возмущаться, что нет вертикального выделения... Пипец.
Кстати, да. Мне уже несколько раз требовалось. :)))
Кстати, да. Мне уже несколько раз требовалось. :)))
Тоже не отказался бы.
Тоже не отказался бы.
Notepad++
Notepad++
им в результате и сделал.
Кстати ни у кого не завалялась подсветка MQL для Notepad++ ? Синтаксис понятно, С++, но со встроенными функциями коих много..
им в результате и сделал.
Кстати ни у кого не завалялась подсветка MQL для Notepad++ ? Синтаксис понятно, С++, но со встроенными функциями коих много..
Несколько лет назад на форуме робофорекса была могучая ветка по использованию внешних редакторов для MQL. Про Notepad++, как помнится, прямо целая статья была с плагтнами и прочими вкусностями. Стоит поискать.
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а собственно как ?
впервые за чёрти сколько лет столкнулся что редактор не принимает спецсимвол \n как пустую строку и не понимает регулярок
(это нужно было сидя за юникс-хостом перенести код методом copy-paste через тим-вьювер с одной стороны на RDP с другой стороны. Текст получается "через-строчку", но спишем на нестандартные условия.)
теперь имеется код в котором каждая вторая строчка пуста. И вопрос в зал - как удалить пустые строки ?