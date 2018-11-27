editor: удалить пустые строки

Новый комментарий
 

а собственно как ?

впервые за чёрти сколько лет столкнулся что редактор не принимает спецсимвол \n как пустую строку и не понимает регулярок

(это нужно было сидя за юникс-хостом перенести код методом copy-paste через тим-вьювер с одной стороны на RDP с другой стороны. Текст получается "через-строчку", но спишем на нестандартные условия.)

теперь имеется код в котором каждая вторая строчка пуста. И вопрос в зал - как удалить пустые строки ?

 
Maxim Kuznetsov:

а собственно как ?

find and replace в любом нормальном редакторе который принимает спецсимволы в обеих строках

 
TheXpert:

find and replace в любом нормальном редакторе который принимает спецсимволы в обеих строках

вопрос собственно про metaeditor

конечно я могу уйти из его оболочки и произвести действия с текстом там. В другом редакторе или скриптом

Но это-же __элементарнейшие__ функции. Мне кажется что в "лихие 90-е", даже Borland Pascal 5.5 это позволял сделать :)

PS/ судя по всему ( по отсутствию ответов) в рамках MT это неразрешимая проблема..
а мы то граали ищем :-) а оказывается пару строк удалить нельзя :-)

 

таки да)

автозамену (чистку), нужно делать в каком-нибудь ворде-блокноте

пс. тоже касается и вывода текста в терминале - напечатать многострочный текст та еще проблема

1

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

вопрос собственно про metaeditor

конечно я могу уйти из его оболочки и произвести действия с текстом там. В другом редакторе или скриптом

Но это-же __элементарнейшие__ функции. Мне кажется что в "лихие 90-е", даже Borland Pascal 5.5 это позволял сделать :)

PS/ судя по всему ( по отсутствию ответов) в рамках MT это неразрешимая проблема..
а мы то граали ищем :-) а оказывается пару строк удалить нельзя :-)

Это специализированный редактор и "__элементарнейшие__ функции" тут без надобности. А у Вас руки отваляться открыть этот свой файл в другом ТЕКСТОВОМ редакторе и уже там поудалять лишние строки?

Скоро начнут возмущаться, что нет вертикального выделения... Пипец.

 
Сергей Таболин:
 

Скоро начнут возмущаться, что нет вертикального выделения... Пипец.

Кстати, да. Мне уже несколько раз требовалось. :)))

 
Georgiy Merts:

Кстати, да. Мне уже несколько раз требовалось. :)))

Тоже не отказался бы.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Тоже не отказался бы.

Notepad++

 
Сергей Таболин:

Notepad++

им в результате и сделал.

Кстати ни у кого не завалялась подсветка MQL для Notepad++ ? Синтаксис понятно, С++, но со встроенными функциями коих много..

 
Maxim Kuznetsov:

им в результате и сделал.

Кстати ни у кого не завалялась подсветка MQL для Notepad++ ? Синтаксис понятно, С++, но со встроенными функциями коих много..

Несколько лет назад на форуме робофорекса была могучая ветка по использованию внешних редакторов для MQL. Про Notepad++, как помнится, прямо целая статья была с плагтнами и прочими вкусностями. Стоит поискать.

Новый комментарий