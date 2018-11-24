Новый бар в мултивалютном советнике. - страница 3
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Это просто примерный алгоритм. Лень было все полностью писать. А так, это есть методы класса.
Это получается перед каждым обращением к NewBar надо символ загонять через Init ? И если надо будет определять по не текущему периоду, то и период загонять вместе с символом?
Я по неопытности, для себя сделал такой класс
Третий метод дописал только-что. Как я и предположил в предыдущем сообщении, я с дуру вызывал для разных символов второй метод, без учёта символа. :)
Это получается перед каждым обращением к NewBar надо символ загонять через Init ? И если надо будет определять по не текущему периоду, то и период загонять вместе с символом?
Я по неопытности, для себя сделал такой класс
Третий метод дописал только-что. Как я и предположил в предыдущем сообщении, я с дуру вызывал для разных символов второй метод, без учёта символа. :)
Нет. Один раз в конструкторе инициализировал экземпляр класса нужным символом и все. Метод init это я для простоты написал, думал, что так будет более понятно.
...
Для каждого символа по которому будет идти торговля создается свой экземпляр класса и они уже не зависимо друг от друга работают только со своим символом.
В классе можно реализовать любые методы на все случаи жизни. Потом использовать его в торговле. А в сам советник будет состоять всего из нескольких строк в которых определяются параметры открытия позиций независимо от кол-ва торгуемых символов.
А вот как это в советнике выглядит.
Вот так на двух массивах:
Вот так на двух массивах:
А зачем текстовый файл. Торгуемые символы можно в параметрах указать.
Вот так на двух массивах:
Я думал о массиве типа datetime, но что-то мне не понравилось. Зачем ещё один массив если есть уже массив структур MqlRates где есть это время, только память забивать... А в принципе, если-бы не MqlRates, то можно было-бы делать так.
И правильно Виталий задаёт вопрос: "Зачем текстовый файл?" если можно строкой через запятую перечислить символы или считать их из MarketWatch предварительно подготовив окно данных.
***
И правильно Виталий задаёт вопрос: "Зачем текстовый файл?" если можно строкой через запятую перечислить символы или считать их из MarketWatch предварительно подготовив окно данных.
На любителя. Мне нравится аккуратно складывать названия символов в файле. Потом один раз его прочитал и всё.
На любителя. Мне нравится аккуратно складывать названия символов в файле. Потом один раз его прочитал и всё.
Но для "несебя" такое не очень подходит. Встречаются такие, что пальцы в растопырку, я крутой хакер, а заполнить текстовый файл.... Хотя в любом варианте не исключено встретить именно такого...