Запрос функции для MT5 - Показать разблокированные окна со звездочкой на вкладке.
Дополнительный запрос функции для стыковки:
Подключите / откройте отстыкованное окно обратно к основному терминалу. Например:
Дополнительное обсуждение: https://www.mql5.com/ru/forum/291239#comment_9453921
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