Запрос функции для MT5 - Показать разблокированные окна со звездочкой на вкладке.

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Это может выглядеть примерно так:

docking asterisk

 

Дополнительный запрос функции для стыковки:


Подключите / откройте отстыкованное окно обратно к основному терминалу. Например:

re-dock button

Дополнительное обсуждение: https://www.mql5.com/ru/forum/291239#comment_9453921

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