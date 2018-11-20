Количество Фибо уровней не хватает
рисуйте вторую сетку... третью..
Taras Slobodyanik:
рисуйте вторую сетку... третью..
Мне нужно знать уровни в диапазоне 400-461.8% от первой волны, а не от последней. Или вы мне предлагаете рисовать ещё одну сетку, например от 300-400% первой волны? И привязывать не к барам цены а к уровням волн? Издеваетесь? Программно ещё можно, а в ручную - издевательство над собой. Проще две фибо рисовать - одну с разметкой от 0-300%, вторую от 300-500%. Тогда при редактировании свойств одной из фибо (цвет или тф) сохраняются последние, а уровни другой пропадут по умолчанию. По умолчанию остаётся последняя при редактировании.
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Предлагаю увеличить максимальное количество Фибо уровней с 32 до 64.
В моей системе сетка уровней от 0 до 100% делится на 12-16 уровней. Максимум хватает до 300%, а нужно хотя бы до 461.8%.
32 уровня, явно не хватает. Если возможно, увеличьте максимальное количество уровней в Фибо.
Спасибо.