Количество Фибо уровней не хватает

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Предлагаю увеличить максимальное количество Фибо уровней с 32 до 64.

В моей системе сетка уровней от 0 до 100% делится на 12-16 уровней. Максимум хватает до 300%, а нужно хотя бы до 461.8%.

32 уровня, явно не хватает. Если возможно, увеличьте максимальное количество уровней в Фибо.

Спасибо.

 

рисуйте вторую сетку... третью..

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Taras Slobodyanik:

рисуйте вторую сетку... третью..


Мне нужно знать уровни в диапазоне 400-461.8% от первой волны, а не от последней. Или вы мне предлагаете рисовать ещё одну сетку, например от 300-400% первой волны? И привязывать не к барам цены а к уровням волн? Издеваетесь? Программно ещё можно, а в ручную - издевательство над собой. Проще две фибо рисовать - одну с разметкой от 0-300%, вторую от 300-500%. Тогда при редактировании свойств одной из фибо (цвет или тф) сохраняются последние, а уровни другой пропадут по умолчанию. По умолчанию остаётся последняя при редактировании.


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