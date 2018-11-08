Подскажите сервер
Подскажите пожалуйста сервер на котором уровни "StopsLevel" и "FreezeLevel" больше нуля. И не равны один другому.
На инсте так
Правда "FreezeLevel" равен 0
Konstantin Nikitin:
На инсте так
На инсте так
Уровень заморозки нулевой. Нужен же больше нуля - и тот, и тот, и оба чтобы были не равны друг другу.
Чтоб не искали, код для проверки.
Может кто и найдет что подходящие.
void OnStart() { Comment( "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL: ", SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL), "\n", "SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL: ", SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) ); }
Может кто и найдет что подходящие.
Неужели нет таких MetaTrader 5 серверов? :(
так эти уровни могут быть плавающими, сейчас равны нулю, а когда надо воткнуть туда ордер в нужный момент...
В общем решил ситуацию: создал пользовательский символ. Прописал в него свои Freeze Level и Stops Level.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь