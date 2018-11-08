Подскажите сервер

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Подскажите пожалуйста сервер на котором уровни "StopsLevel" и "FreezeLevel" больше нуля. И не равны один другому.
 

На инсте так

Правда "FreezeLevel" равен 0

P.S. Это 4-х знак
 
Konstantin Nikitin:
На инсте так

Уровень заморозки нулевой. Нужен же больше нуля - и тот, и тот, и оба чтобы были не равны друг другу.

 
Чтоб не искали, код для проверки.
void OnStart()
{
     Comment( "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL: ", SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL),
              "\n",
              "SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL: ", SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) );
}

Может кто и найдет что подходящие.

 
Неужели нет таких MetaTrader 5 серверов? :(
 
так эти уровни могут быть плавающими, сейчас равны нулю, а когда надо воткнуть туда ордер в нужный момент...
 
В общем решил ситуацию: создал пользовательский символ. Прописал в него свои Freeze Level и Stops Level.
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