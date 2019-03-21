Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.
Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.
Конструктор в помощь. Все за вас сделает.
Если и это трудно, то вам сюда - https://www.mql5.com/ru/code/mt5/experts Море уже готовых к употреблению.
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Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.
"Пожалуйста" - в карман не положишь.
Для написания советника бесплатно - предоставьте инвест-пароль с реального счета хотя бы с годовой историей успешной торговли, и Эквити на нем не менее $1K - желающие реализовать стратегию в эксперте бесплатно найдутся очень быстро.
В случае отсутствия такого счета вариант только один - Фриланс и оплата.
Для написания советника бесплатно - предоставьте инвест-пароль с реального счета хотя бы с годовой историей успешной торговли, и Эквити на нем не менее $1K
При депо в один косарь нет смысла выпрашивать бесплатно, когда за десятую долю от депо могут написать.
Есть смысл выпрашивать, когда ты на нуле.
Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=ma&module=mql5_module_codebase
- www.mql5.com
Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.
таких советников уже куча в Кодобазе и Маркете, все бесплатно - бери, пользуйся. Не за что.
Нет такого, уже месяц ищу.
Нет такого, уже месяц ищу.
Вы сами же пишите, что вам нужен простой советник на МА, а их в базе кодов много.
Раз то что вам нужно нет в codebase, вам нужен не простой советник на МА)
Вы сами же пишите, что вам нужен простой советник на МА, а их в базе кодов много.
Раз то что вам нужно нет в codebase, вам нужен не простой советник на МА)
Для меня они все не простые, а пообщавшись кто их пишет, для них это все просто. Особенно на МА, и тем неменее ни кто не хочет написать если это так легко
Поделитесь тактикой стратегии для начала)) или это коммерческая тайна? :)
Техническое задание сюда киньте, возможно советника прямо здесь "на коленке" и напишут.
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