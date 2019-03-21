Кто напишет простого советника на МА?? бесплатно? Пожалуйста.

Новый комментарий
 
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.
 
Виталий:
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.

Что очередной "прибыльный" ?)

Изучайте язык лучше и пишите сами .У вас очень много хороших идей.



 
Виталий:
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.

Конструктор в помощь. Все за вас сделает.

Если и это трудно, то вам сюда - https://www.mql5.com/ru/code/mt5/experts  Море уже готовых к употреблению. 

MQL5 Code Base: Советники
MQL5 Code Base: Советники
  • www.mql5.com
Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке. Развитие версии 1.0 Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average...
 
Виталий:
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.

"Пожалуйста" - в карман не положишь.

Для написания советника бесплатно - предоставьте инвест-пароль с реального счета хотя бы с годовой историей успешной торговли, и Эквити на нем не менее $1K - желающие реализовать стратегию в эксперте бесплатно найдутся очень быстро.

В случае отсутствия такого счета вариант только один - Фриланс и оплата.

 
Georgiy Merts:

Для написания советника бесплатно - предоставьте инвест-пароль с реального счета хотя бы с годовой историей успешной торговли, и Эквити на нем не менее $1K 

При депо в один косарь нет смысла выпрашивать бесплатно, когда за десятую долю от депо могут написать. 

Есть смысл выпрашивать, когда ты на нуле. 

 
Виталий:
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=ma&module=mql5_module_codebase

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
 
Виталий:
Кто напишет простого советника на МА??  бесплатно? Пожалуйста.
таких советников уже куча в Кодобазе и Маркете, все бесплатно - бери, пользуйся. Не за что.
 
Igor Yeremenko:
таких советников уже куча в Кодобазе и Маркете, все бесплатно - бери, пользуйся. Не за что.

Нет такого, уже месяц ищу.

 
Виталий:

Нет такого, уже месяц ищу.

Вы сами же пишите, что вам нужен простой советник на МА, а их в базе кодов много. 

Раз то что вам нужно нет в codebase, вам нужен не простой советник на МА) 

 
Ramiz Mavludov:

Вы сами же пишите, что вам нужен простой советник на МА, а их в базе кодов много. 

Раз то что вам нужно нет в codebase, вам нужен не простой советник на МА) 

Для меня они все не простые, а пообщавшись кто их пишет, для них это все просто. Особенно на МА, и тем неменее ни кто не хочет написать если это так легко

 

Поделитесь тактикой стратегии для начала)) или это коммерческая тайна? :)

Техническое задание сюда киньте, возможно советника прямо здесь "на коленке" и напишут. 

1234
Новый комментарий