с чего начат писат експерт?

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Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
 
Mareks:
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий

Нужне функций КопийКлозе.

 
Evgeny Belyaev:

Нужне функций КопийКлозе.

мне би до функции добратса.
ест где описана структура самого ехперта?
я как то нэпонимаю чего где обявлат и так далее..
 
Mareks:
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
double open_price[];
ArraySetAsSeries(open_price,  true);
CopyOpen(_Symbol, 0, 0, 3, open_price);
//---
double open_price1[3];
for(int i=0; i<3; i++)
     open_price1[i] = iOpen(_Symbol, 0, i);
Как больше нравиться. Кстати код работает в MQL4/5 без разницы.
 
ну на mql4 разобралса би ... там било проше...
 
Mareks:
ну на mql4 разобралса би ... там било проше...

По большому счету одинаково. В 5 не так чтоб много отличий. Просто стоит совместимые коды стараться писать.

 
буду покачто искат.
спосибо и на том.
как продвинус немного так и конкретнее вопрос возникнет.
 
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