с чего начат писат експерт?
Mareks:
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
Нужне функций КопийКлозе.
Evgeny Belyaev:мне би до функции добратса.
Нужне функций КопийКлозе.
ест где описана структура самого ехперта?
я как то нэпонимаю чего где обявлат и так далее..
Mareks:
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
Привет.
я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий
double open_price[]; ArraySetAsSeries(open_price, true); CopyOpen(_Symbol, 0, 0, 3, open_price); //--- double open_price1[3]; for(int i=0; i<3; i++) open_price1[i] = iOpen(_Symbol, 0, i);Как больше нравиться. Кстати код работает в MQL4/5 без разницы.
ну на mql4 разобралса би ... там било проше...
Mareks:
ну на mql4 разобралса би ... там било проше...
ну на mql4 разобралса би ... там било проше...
По большому счету одинаково. В 5 не так чтоб много отличий. Просто стоит совместимые коды стараться писать.
буду покачто искат.
спосибо и на том.
как продвинус немного так и конкретнее вопрос возникнет.
спосибо и на том.
как продвинус немного так и конкретнее вопрос возникнет.
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я коечто мог написат на mql4 но на mql5 все как то по другому. много статеи просмотрел но я собственно непонял как ето все работает.
как например достат цени open close на последние 3 свечи.
рисоват ничего ненадо покачто просто вивести цени как коментарий