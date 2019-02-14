1940. Слетает активация MQL5 Storage - страница 3

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Vasiliy Vilkov:

Нашел))) Version: 4.00 Build 1090

Разговор о МТ5

 
Vasiliy Vilkov:

Нашел))) Version: 4.00 Build 1090



Откройте демо счет MetaQuotes-Demo. Через небольшой время, получите обновления.

 

Утерю активации исправим.

Случайно что-то сломали.

 
Build 1952, всё равно слетает.
 

Build 1952.

Сегодня с утра загрузил (вчера редактор был полностью выключен) и активации Хранилища .опять нет

 

Билд 1954.

Утром включаю MetaEditor - а активации Storage нет. Такое поведение воспроизводимо: было вчера утром и сегодня утром.

 

1960:

MetaTrader 5 x64 build 1960 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3601 / 8077 Mb, Disk: 150 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Терминал оставался включённым, редактор MetaEditor был выключен. В таком состоянии ноутбук вчера вечером был отправлен в гибернацию.

Сегодня утром включил ноутбук и из терминала вызвал MetaEditor ("F4"). Когда редактор загрузился увидел, что активация Хранилища слетела.

 

1985.

Утром загрузил редактор - а активация Stotage снова слетела.

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