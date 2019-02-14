1940. Слетает активация MQL5 Storage - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел))) Version: 4.00 Build 1090
Разговор о МТ5
Нашел))) Version: 4.00 Build 1090
Откройте демо счет MetaQuotes-Demo. Через небольшой время, получите обновления.
Утерю активации исправим.
Случайно что-то сломали.
Build 1952.
Сегодня с утра загрузил (вчера редактор был полностью выключен) и активации Хранилища .опять нет
Билд 1954.
Утром включаю MetaEditor - а активации Storage нет. Такое поведение воспроизводимо: было вчера утром и сегодня утром.
1960:
Терминал оставался включённым, редактор MetaEditor был выключен. В таком состоянии ноутбук вчера вечером был отправлен в гибернацию.
Сегодня утром включил ноутбук и из терминала вызвал MetaEditor ("F4"). Когда редактор загрузился увидел, что активация Хранилища слетела.
1985.
Утром загрузил редактор - а активация Stotage снова слетела.