Прибыль в пунктах.
Всем доброго!
В отчете обратил внимание на это:
Вопрос знатокам, нас сколько корректно считаются пункты в МТ?
Попробую описать пример, захожу в позицию (Long) с лотом = 0.02, прохожу первые 5 пунктов, фиксирую прибыл частично закрывая лот (0.01 = 5 пунктов), прохожу еще 5 пунктов закрываю оставшийся объем (0.01 = Х), вопрос сколько пунктов будет вместо Х???
В МТ это выглядит так, на сколько я понимаю из картинки общее количество пунктов 15 пунктов или все же общее количество пунктов в этом примере 10?
спред, бид, аск
если евро, то 8
спред, бид, аск
если евро, то 8
Т.е. если не учитывать сперд ответ 10. И это правильно, по крайней мере в иных терминалах это так, там изначально позиции корректно отражаются. Наверное это особенность МТ4, в МТ5 там то такого нет?
закрываетесь ручками?
Бот, либо в бу, либо по телеку. Ну если не угадал, по виртуальному стопу
так и думал
проскальзывание подожмите ему до нуля
Сумма 15. Как сумма двух разных сделок, совершенных по разным ценам.
Сумма 15. Как сумма двух разных сделок, совершенных по разным ценам.
100+50=150-в полтора раза больше.
100-50=50-в ДВА раза меньше.
Проценты, они такие...
100+50=150-в полтора раза больше.
100-50=50-в ДВА раза меньше.
Проценты, они такие...
Правильный вариант 10.
Чтоб было понятнее разберём на другом примере: у вас 2 бутылки пива, вы прошли 5 шагов и одну выпили. Затем прошли ещё 5 шагов и выпили другую. Сколько шагов вы прошли?.
Правильный вариант 10.
Чтоб было понятнее разберём на другом примере: у вас 2 бутылки пива, вы прошли 5 шагов и одну выпили. Затем прошли ещё 5 шагов и выпили другую. Сколько шагов вы прошли?.
Начнем с того, что Вас двое..
и у каждого по бутылке)
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Всем доброго!
В отчете обратил внимание на это:
Вопрос знатокам, на сколько корректно считаются пункты в МТ?
Попробую описать пример, захожу в позицию (Long) с лотом = 0.02, прохожу первые 5 пунктов, фиксирую прибыл частично закрывая лот (0.01 = 5 пунктов), прохожу еще 5 пунктов закрываю оставшийся объем (0.01 = Х), вопрос сколько пунктов будет вместо Х???
В МТ это выглядит так, на сколько я понимаю из картинки общее количество пунктов 15 пунктов или все же общее количество пунктов в этом примере 10?