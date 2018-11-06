Прибыль в пунктах.

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Всем доброго!

В отчете обратил внимание на это:

Общая прибыль: 107.41 USD (10 703 pips)
Общий убыток: -146.46 USD (7 550 pips)


Вопрос знатокам, на сколько корректно считаются пункты в МТ?

Попробую описать пример, захожу в позицию (Long) с лотом = 0.02, прохожу первые 5 пунктов, фиксирую прибыл частично закрывая лот (0.01 = 5 пунктов), прохожу еще 5 пунктов закрываю оставшийся объем (0.01 = Х), вопрос сколько пунктов будет вместо Х???

В МТ это выглядит так, на сколько я понимаю из картинки общее количество пунктов 15 пунктов или все же общее количество пунктов в этом примере 10?


 
Farkhat Guzairov:

Всем доброго!

В отчете обратил внимание на это:

Общая прибыль: 107.41 USD (10 703 pips)
Общий убыток: -146.46 USD (7 550 pips)


Вопрос знатокам, нас сколько корректно считаются пункты в МТ?

Попробую описать пример, захожу в позицию (Long) с лотом = 0.02, прохожу первые 5 пунктов, фиксирую прибыл частично закрывая лот (0.01 = 5 пунктов), прохожу еще 5 пунктов закрываю оставшийся объем (0.01 = Х), вопрос сколько пунктов будет вместо Х???

В МТ это выглядит так, на сколько я понимаю из картинки общее количество пунктов 15 пунктов или все же общее количество пунктов в этом примере 10?


спред, бид, аск

если евро, то 8

 
Renat Akhtyamov:

спред, бид, аск

если евро, то 8

Т.е. если не учитывать сперд ответ 10. И это правильно, по крайней мере в иных терминалах это так, там изначально позиции корректно отражаются. Наверное это особенность МТ4, в МТ5 там то такого нет?
 
Farkhat Guzairov:
Т.е. если не учитывать сперд ответ 10. И это правильно, по крайней мере в иных терминалах это так, там изначально позиции корректно отражаются. Наверное это особенность МТ4, в МТ5 там то такого нет?
закрываетесь ручками?
 
Renat Akhtyamov:
закрываетесь ручками?
Бот, либо в бу, либо по тейку. Ну если не угадал, по виртуальному стопу
 
Farkhat Guzairov:
Бот, либо в бу, либо по телеку. Ну если не угадал, по виртуальному стопу

так и думал

проскальзывание подожмите ему до нуля

 

Сумма 15. Как сумма двух разных сделок, совершенных по разным ценам.


 
SemenTalonov:

Сумма 15. Как сумма двух разных сделок, совершенных по разным ценам.


Но это не правильно, хотя я только ЗА косяки в МТ, что в мою пользу.
 

100+50=150-в полтора раза больше.

100-50=50-в ДВА раза меньше.

Проценты, они такие...

 
Denavrus:

100+50=150-в полтора раза больше.

100-50=50-в ДВА раза меньше.

Проценты, они такие...

Правильный вариант 10.

Чтоб было понятнее разберём на другом примере: у вас 2 бутылки пива, вы прошли 5 шагов и одну выпили. Затем прошли ещё 5 шагов и выпили другую. Сколько шагов вы прошли?.

 
Alexandr Murzin:

Правильный вариант 10.

Чтоб было понятнее разберём на другом примере: у вас 2 бутылки пива, вы прошли 5 шагов и одну выпили. Затем прошли ещё 5 шагов и выпили другую. Сколько шагов вы прошли?.

Начнем с того, что Вас двое..

и у каждого по бутылке)

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