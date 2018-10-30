Вкладка "Параметры" в маркете
С параметрами в последнее время не заморачиваются.
Многие просто не пишут параметры в описании.
С параметрами в последнее время не заморачиваются.
Многие просто не пишут параметры в описании.
Да у меня меню эксперта если нормально расписать то в 3600 не влезет. И это при том что тогда и описания ни какого не писать. Вот и приходиться применять сокращения вроде **. А сейчас допустим хочу обновить версию, но не могу из-за ограничения. Просто еще 3-4 пнкта меню, и я в описание вообще не влезу. Придется сокращения лепить типа "Чтоб раб. надо убр. лев. стор.." =)))
Об этом и речь, чтоб меню продуктов переносить на отдельную вкладку.
Да если эксперт простой с 2-5 вводными параметрами, то конечно их можно и не описывать, а когда их десятки, то лучше немного объяснять их суть.
Иногда не хватает 3600 символов для описания. Может пускай на описание будет меньше символов, но добавить вкладку с написанием вводных параметров (меню) продукта.
hint: при необходимости(объёмности), детальный "User manual" включайте в продукт как ресурс и разворачивайте в Files/product/manual.html при первом запуске. На витрине - только реклама и краткий инструктаж
на сайте ещё есть раздел блоги - где можно писать всякое про ваш продукт, а в самом продукте - мелкий форум где сообщать про обновления.
Личный сайт и страницы во вконтактиках, фейсбуках тоже никто не запрещает.
Инструментов и возможностей пруд-пруди. Просто надо напрячься самому, но проще ждать милости от природы (сервис-деска/админов)
hint: при необходимости(объёмности), детальный "User manual" включайте в продукт как ресурс и разворачивайте в Files/product/manual.html при первом запуске. На витрине - только реклама и краткий инструктаж
на сайте ещё есть раздел блоги - где можно писать всякое про ваш продукт, а в самом продукте - мелкий форум где сообщать про обновления.
Личный сайт и страницы во вконтактиках, фейсбуках тоже никто не запрещает.
Инструментов и возможностей пруд-пруди. Просто надо напрячься самому, но проще ждать милости от природы (сервис-деска/админов)
Много что можно. Можно и уйти с проекта, продавать напрямую. В чем проблема если есть сайт. Вопрос не в этом.
Есть сервис на этом ресурсе. Предложено его малость улучшить. Да, да, нет, значит нет.
Так и ту если даже использовать ресурс, то покупатель должен иметь возможность прочитать полную инструкцию на странице товара. Маркет, это тот-же магазин, и продукты там есть не совсем дешевые.
Много что можно. Можно и уйти с проекта, продавать напрямую. В чем проблема если есть сайт. Вопрос не в этом.
Есть сервис на этом ресурсе. Предложено его малость улучшить. Да, да, нет, значит нет.
Так и ту если даже использовать ресурс, то покупатель должен иметь возможность прочитать полную инструкцию на странице товара. Маркет, это тот-же магазин, и продукты там есть не совсем дешевые.
к слову, было бы наверное разумнее и проще отображать на странице продукта ссылки которые всё равно в него вбиты как "#property link" .
Тогда есть путь "толстые толмуды" с инструкциями держать на отдельном уютном сайте продукта/автора со всеми его видео, опоросами и прочими.
Всё равно-же этот property есть и можно его задействовать толково
но сие невозможно, по другим соображениям :-)
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