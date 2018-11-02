Гарантируется ли возврат прохода тестирования в очередь, если агент тестирования к которому обращался тестер занят? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начальные логи - это что? Весь лог агента приложить?
Вот, вроде они:
Вот, вроде они:
Да, спасибо.
Ошибки при многоядерном тестировании никуда не делись (белые прямоугольники на фоне зелёных в 2D графике).
Они возникают и при отвале ядер в сети и при конкурировании отдельных экземпляров тестера за ядра и при неподгрузке рабочих файлов заданных через макрос.
Что происходит при тестировании в облаке - одному богу известно.
Если у кого есть анализ тестирования в облаке - прошу рассказать.
Одно радует - вероятность ошибок достаточно низка и не сильно портит общую картину.
Тут например был разрыв сети и конкуренция между советником в сети и тестированием из облака (чужие тестеры):
Тут был разрыв сети, была конкуренция внутри сети за агенты и кроме того сообщения о невозможности запустить советник на некоторых ядрах (локальных).
34-35 билды