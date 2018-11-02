Гарантируется ли возврат прохода тестирования в очередь, если агент тестирования к которому обращался тестер занят? - страница 2

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Yury Kirillov:
Начальные логи - это что? Весь лог агента приложить?

Вот, вроде они:

Файлы:
20181025.zip  96 kb
 
Natalja Romancheva:

Вот, вроде они:

Да, спасибо.

 

Ошибки при многоядерном тестировании никуда не делись (белые прямоугольники на фоне зелёных в 2D графике).

Они возникают и при отвале ядер в сети и при конкурировании отдельных экземпляров тестера за ядра и при неподгрузке рабочих файлов заданных через макрос.

Что происходит при тестировании в облаке - одному богу известно.

Если у кого есть анализ тестирования в облаке - прошу рассказать.

Одно радует - вероятность ошибок достаточно низка и не сильно портит общую картину.

Тут например был разрыв сети и конкуренция между советником в сети и тестированием из облака (чужие тестеры):

RoboforexECN_20180625_20181101_750ms

Тут был разрыв сети, была конкуренция внутри сети за агенты и кроме того сообщения о невозможности запустить советник на некоторых ядрах (локальных).

RoboforexECN_20180827_20181031_500ms

34-35 билды
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