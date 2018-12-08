Почему при торговле с помощью Параболика возникают часто ложные сигналы. - страница 2
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ложные - это те, которые ведут к убытку.
Кидаешь монетку, совершаешь действия по ней, и считаем, что если убыток - то монетка дала "ложный" сигнал... Не иначе...
Не бывает у индикаторов "ложных" сигналов - все сигналы индикатора истиные, поскольку индикатор не показывает как надо торговать, он показывает некоторые особенности хода цены, и показывает их всегда правильно.
Выше совершенно верно дали аналогию - стрелка спидометра. И говорить, что "сигналы Параболика ложные" - это все равно, что говорить "цифры спидометра ложные", поскольку "они вместо быстрейшего прибытия к цели приводят к аварии". А потом - призывать "давайте найдем ложные показания спидометра". Заметь, что спидометр - нужный прибор, и его показания надо учитывать при езде. Точно так же и любой индикатор.
Ну что Вы парня учите, он и так это всё прекрасно знает. Просто пиарит свой продукт.
Здравствуйте,
Я бы хотел осветить вкратце такую тему, как ложные сигналы при торговле параболиком или иными схожими индикаторами. Как известно, параболик бы отлично работал в с теми валютами, где графики бы имели большие амлитуды с узким шумовым каналом. Тоесть - цена двигается на большие расстояния, скажем, 100-150 пунктов, но при этом в этой волне отсутсвтует широкий канал шума, тоесть случайных колебаний. Желательно, чтобы шумовой канал (или тот канал, который показывает боллинджер, или конверты) был 10-15 пунктров, не более. Тогда бы параболик работал идеально.
Для сравнения в скриншоте зеленая пунктирная линия - это классический параболик, а розовая - skynet parabolic.
Параболик трендовый индикатор. Во время направленного движения цены он показывает хорошие сигналы. А вот во время флета много ложных сигналов. По этому параболик надо использовать только во время тренда, а во флете сигналы игнорировать.
Ну что Вы парня учите, он и так это всё прекрасно знает. Просто пиарит свой продукт.
Параболик трендовый индикатор. Во время направленного движения цены он показывает хорошие сигналы. А вот во время флета много ложных сигналов. По этому параболик надо использовать только во время тренда, а во флете сигналы игнорировать.
А если точно знать, когда тренд, а когда - флет, то никакие индикаторы и вовсе не нужны.
А если точно знать, когда тренд, а когда - флет, то никакие индикаторы и вовсе не нужны.
Если в индикаторе MACD на H4 со стандартными настройками провести два горизонтальных уровня ±7 старых пункта, то по такому индикатору можно определять флет: если столбики индикатора расположены внутри диапазона ±7 старых пункта, то имеем флет. Иначе — тренд. Всякие "пробои" во время флета игнорируем. Таким образом я фильтрую ложные сигналы.
Если в индикаторе MACD на H4 со стандартными настройками провести два горизонтальных уровня ±7 старых пункта, то по такому индикатору можно определять флет: если столбики индикатора расположены внутри диапазона ±7 старых пункта, то имеем флет. Иначе — тренд. Всякие "пробои" во время флета игнорируем. Таким образом я фильтрую ложные сигналы.
но ведь настанет момент, когда "пробой" будет не ложным. Вы это как определяете?
Если в индикаторе MACD на H4 со стандартными настройками провести два горизонтальных уровня ±7 старых пункта, то по такому индикатору можно определять флет: если столбики индикатора расположены внутри диапазона ±7 старых пункта, то имеем флет. Иначе — тренд. Всякие "пробои" во время флета игнорируем. Таким образом я фильтрую ложные сигналы.
картинки можете показать?
картинки можете показать?
это всем понятный пример, а если будет цена то выходить на n пунктов за рамки коридора, четко очерченного, то назад возвращаться?
без нечеткой логики тут не обойтись.