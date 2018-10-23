Перенос SL в безубыток при достижении актуальной ценой выбранной цены.

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Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?


 
antonuk2:

Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?

Ищите на форуме: безубыток советник, безубыток скрипт, советник для переноса в безубыток, ...

 
antonuk2:

Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?


Ищите по слову "трейлинг" или "безубыток" или "breakeven". 


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