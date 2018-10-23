Перенос SL в безубыток при достижении актуальной ценой выбранной цены.
Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?
Ищите на форуме: безубыток советник, безубыток скрипт, советник для переноса в безубыток, ...
Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?
Ищите по слову "трейлинг" или "безубыток" или "breakeven".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток форумчане. Как начинающий трейдер заметил что часто пропускаю точки выхода из сделки из-за того что сплю цена за ночь разворачивается, момент упущен и я в убытке. Подскажите есть ли скрипт, бесплатная программа с функцией "Автоматический перенос стоп-лосса на цену открытия при достижении определенного уровня прибыли" как например в этой программе ***?