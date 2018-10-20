Контрольные суммы md5 дистрибутивов MQL5 Cloud (mt5.tester)

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Ссылка на загрузку актуальной версии https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5tester.setup.exe?utm_source=www.mql5.com&utm_campaign=download

mt5tester.setup.1881.exe от 19.10.2018 [981614ca4c8b8f0d5e334aa6aab580db]

mt5tester.setup.1881.exe от 20.10.2018 [28d40905e8428f6f4be45782f3ccbecc]

mt5tester.setup.1915.exe от 20.10.2018 [n/a]

 

У меня в списке агентов почему-то появился 1915 билд, но по офф ссылке скачивается тотже 1881, только контрольная сумма не совпадает. Может кто-то знает в чем причина?


 

Каждый пару минут дистрибутив меняется или он является динамическим и компилируется для каждого потока свой

0c9b36bfccba05afd5e4deb3a17bad34 *mt5tester.setup.1881.201810201525.exe

e4434798317ebeb57f4092f5690f5382 *mt5tester.setup.1881.201810201527.exe

c75fc1bd4c608ea05711be61d6a6c30f *mt5tester.setup.1881.201810201528.exe

478b915869221e8b60b156143d1e9588 *mt5tester.setup.1881.201810201540.exe


 
Alezandr Greyman:
У меня в списке агентов почему-то появился 1915 билд, но по офф ссылке скачивается тотже 1881, только контрольная сумма не совпадает. Может кто-то знает в чем причина?

https://www.mql5.com/ru/forum/283732/page21#comment_9073692

Доступна новая бета-версия MetaTrader 5 build 1915.

Сегодня мы открываем программу бета-тестирования для брокеров. Через неделю будет релизная версия.

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1910: Свободное перетаскивание графиков и .Net библиотеки в MQL5
  • 2018.10.19
  • www.mql5.com
14 октября 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме...
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