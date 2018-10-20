Контрольные суммы md5 дистрибутивов MQL5 Cloud (mt5.tester)
У меня в списке агентов почему-то появился 1915 билд, но по офф ссылке скачивается тотже 1881, только контрольная сумма не совпадает. Может кто-то знает в чем причина?
Каждый пару минут дистрибутив меняется или он является динамическим и компилируется для каждого потока свой
0c9b36bfccba05afd5e4deb3a17bad34 *mt5tester.setup.1881.201810201525.exe
e4434798317ebeb57f4092f5690f5382 *mt5tester.setup.1881.201810201527.exe
c75fc1bd4c608ea05711be61d6a6c30f *mt5tester.setup.1881.201810201528.exe
У меня в списке агентов почему-то появился 1915 билд, но по офф ссылке скачивается тотже 1881, только контрольная сумма не совпадает. Может кто-то знает в чем причина?
https://www.mql5.com/ru/forum/283732/page21#comment_9073692
Доступна новая бета-версия MetaTrader 5 build 1915.
Сегодня мы открываем программу бета-тестирования для брокеров. Через неделю будет релизная версия.
- 2018.10.19
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Ссылка на загрузку актуальной версии https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5tester.setup.exe?utm_source=www.mql5.com&utm_campaign=download
mt5tester.setup.1881.exe от 19.10.2018 [981614ca4c8b8f0d5e334aa6aab580db]
mt5tester.setup.1881.exe от 20.10.2018 [28d40905e8428f6f4be45782f3ccbecc]
mt5tester.setup.1915.exe от 20.10.2018 [n/a]