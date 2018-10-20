Нет ни вычислений ни тестов в Meta Tester 5 Agents Manager
Доброго времени суток. Вчера установил на 3 машинах cloud клиент и по прошествии ночи нет ни малейшего намека на адекватную работу. Вижу только пассивный обмен с облаком в виде трафика MetaTester-1 15.0 / 0.0 Mb и MetaTester-2 - 7 / 10 Kb. Установка клиента тривиальна, аккаунт подвязян и отображается в агентах веб-профиля, уровень PR выше 50 (1 машину исключил так как 47, что с ней можно сделать?), оперативной памяти 2Гб и более (всего, а не доступно, верно?). На данный момент зарегистрировался как продавец, жду утверждения, если это требовалось. Какие еще решения можете посоветовать? В локальной статистике и статистике MQL5 Cloud Network вижу нули по тестам и самое странное, что и в "прошло времени" 0 часов 0 минут.
P.S. Build 1915
Тип операционной системы? Разрядность операционной системы? Какой процессор?
На первой Windows 7 x64 (PR=47) пока удалил
На второй Windows Server 2016 x64 Pentium Dual-Core E6800 @ 3.33GHz PR=119
На третей Windows 10 x64 AMD Phenom II X4 955 Processor PR=113
Возможно расчеты ведутся не каждый день и не каждую минуту? И просто нужно подождать подольше? Тогда конечно КПД падает.
Задачи агентам поступают когда есть спрос (когда кто-то захочет использовать облако для ускорения своих оптимизаций).
Облачные агенты - это не молотилка денег :)
Задачи агентам поступают когда есть спрос (когда кто-то захочет использовать облако для ускорения своих оптимизаций).
Облачные агенты - это не молотилка денег :)
Как часто последнее время есть спрос? Есть какие-то закономерности?
Я все-таки позиционировал систему как элемент процессоринга и более-менее на постоянной основе, тоесть, у меня есть немного свободных ресурсов (которые я могу масштабировать) и хотелось бы чтобы немного копеечка за это падала. Разве это не является решением на данный момент?
Как часто последнее время есть спрос? Есть какие-то закономерности?
Я все-таки позиционировал систему как элемент процессоринга и более-менее на постоянной основе, тоесть, у меня есть немного свободных ресурсов (которые я могу масштабировать) и хотелось бы чтобы немного копеечка за это падала. Разве это не является решением на данный момент?
Нет, чёткого расписания нет. Есть задачи в облаке - тогда они раздаются равномерно среди всех конкурентов. А конкурентов мал-мала
- cloud.mql5.com
Нет, чёткого расписания нет. Есть задачи в облаке - тогда они раздаются равномерно среди всех конкурентов. А конкурентов мал-мала
Тогда ясно, спасибо. Это больше похоже на "рыбалку", тогда нужно искать альтернативы. Ради интереса оставлю на одной машине (2 агента), посмотрим что он может "заработать" за неделю/месяц итд
Тогда ясно, спасибо. Это больше похоже на "рыбалку", тогда нужно искать альтернативы. Ради интереса оставлю на одной машине (2 агента), посмотрим что он может "заработать" за неделю/месяц итд
Оставьте агенты с PR не менее 100. Всё что ниже 100 - редко получают задания, да и я сам не люблю когда агентом с PR Ниже 100 попадают мои задачи - так как такие агенты ну очень уж долго считают.
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Доброго времени суток. Вчера установил на 3 машинах cloud клиент и по прошествии ночи нет ни малейшего намека на адекватную работу. Вижу только пассивный обмен с облаком в виде трафика MetaTester-1 15.0 / 0.0 Mb и MetaTester-2 - 7 / 10 Kb. Установка клиента тривиальна, аккаунт подвязян и отображается в агентах веб-профиля, уровень PR выше 50 (1 машину исключил так как 47, что с ней можно сделать?), оперативной памяти 2Гб и более (всего, а не доступно, верно?). На данный момент зарегистрировался как продавец, жду утверждения, если это требовалось. Какие еще решения можете посоветовать? В локальной статистике и статистике MQL5 Cloud Network вижу нули по тестам и самое странное, что и в "прошло времени" 0 часов 0 минут.
P.S. Build 1915