Помогите прикрепить стрелку к индикатору
Индикатор сигнальный, но нет стрелки и поэтому путаюсь
vizeddff:
Индикатор сигнальный, но нет стрелки и поэтому путаюсь
Индикатор сигнальный, но нет стрелки и поэтому путаюсь
Пример индикатора есть в справке: DRAW_ARROW
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