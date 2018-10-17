Помогите прикрепить стрелку к индикатору

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Индикатор сигнальный, но нет стрелки и поэтому путаюсь 
 
 
vizeddff:
Индикатор сигнальный, но нет стрелки и поэтому путаюсь 

Пример индикатора есть в справке: DRAW_ARROW

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