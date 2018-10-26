Зачем так делают? - страница 2

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Dmitiry Ananiev:

А ВОТ ЭТО УЖЕ ЛАЖА.

Сколько торгую на инвест счетах ни разу такого не замечал. Иначе было бы куча жалоб на контру.

Без претензий.  


 
Dmitiry Ananiev:

А ВОТ ЭТО УЖЕ ЛАЖА.

Сколько торгую на инвест счетах ни разу такого не замечал. Иначе было бы куча жалоб на контру.

Лично замечал, что два счета одного типа у одного и того же дилера имели разную историю котировок, причём отличались:

1. Накопленная история 1 счета от накопленной истории 2 счета.

2. Накопленная история от скачанной истории.

Различия носили единичный и несистематический характер.

Их количество было больше во время резких движений цены.

Наибольшее количество различий отмечалось в тиковых объёмах.

 
Yury Kirillov:

Лично замечал, что два счета одного типа у одного и того же дилера имели разную историю котировок, причём отличались:

1. Накопленная история 1 счета от накопленной истории 2 счета.

2. Накопленная история от скачанной истории.

Различия носили единичный и несистематический характер.

Их количество было больше во время резких движений цены.

Наибольшее количество различий отмечалось в тиковых объёмах.


Одновременный запуск счетчика тиков с появлением нового бара. 

Это только 1 пример. 

Правда делал его в 2013 году. Может что поменялось

 
Vladislav Andruschenko:


Одновременный запуск счетчика тиков с появлением нового бара. 

Это только 1 пример. 

Правда делал его в 2013 году. Может что поменялось

Я конечно не специалист - но это моогут быть либо задержки в самой системе, либо несовршенство счтетчика, Кроме того у вас прикапзы исполняются в течение  0,5- 3 секунд, а ловите вы расхождения в 0,5-300 милисекунд. Зачем такая точность ? 

 
Dmitiry Ananiev:

Я конечно не специалист - но это моогут быть либо задержки в самой системе, либо несовршенство счтетчика, Кроме того у вас прикапзы исполняются в течение  0,5- 3 секунд, а ловите вы расхождения в 0,5-300 милисекунд. Зачем такая точность ? 


я говорил лишь про то , что пакеты данных могут приходить с задержками! 

Что у топикастера может и случилось. 


Либо это погрешность в таймера. <<<<<< скорее это!

 
Разные поставщики котировок и ликвидности. Даже в рамках одного сервера у одного брокера могут быть разные котировки, если приходят из разных источников.
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