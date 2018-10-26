Зачем так делают? - страница 2
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А ВОТ ЭТО УЖЕ ЛАЖА.
Сколько торгую на инвест счетах ни разу такого не замечал. Иначе было бы куча жалоб на контру.
А ВОТ ЭТО УЖЕ ЛАЖА.
Сколько торгую на инвест счетах ни разу такого не замечал. Иначе было бы куча жалоб на контру.
Лично замечал, что два счета одного типа у одного и того же дилера имели разную историю котировок, причём отличались:
1. Накопленная история 1 счета от накопленной истории 2 счета.
2. Накопленная история от скачанной истории.
Различия носили единичный и несистематический характер.
Их количество было больше во время резких движений цены.
Наибольшее количество различий отмечалось в тиковых объёмах.
Лично замечал, что два счета одного типа у одного и того же дилера имели разную историю котировок, причём отличались:
1. Накопленная история 1 счета от накопленной истории 2 счета.
2. Накопленная история от скачанной истории.
Различия носили единичный и несистематический характер.
Их количество было больше во время резких движений цены.
Наибольшее количество различий отмечалось в тиковых объёмах.
Одновременный запуск счетчика тиков с появлением нового бара.
Это только 1 пример.
Правда делал его в 2013 году. Может что поменялось
Одновременный запуск счетчика тиков с появлением нового бара.
Это только 1 пример.
Правда делал его в 2013 году. Может что поменялось
Я конечно не специалист - но это моогут быть либо задержки в самой системе, либо несовршенство счтетчика, Кроме того у вас прикапзы исполняются в течение 0,5- 3 секунд, а ловите вы расхождения в 0,5-300 милисекунд. Зачем такая точность ?
Я конечно не специалист - но это моогут быть либо задержки в самой системе, либо несовршенство счтетчика, Кроме того у вас прикапзы исполняются в течение 0,5- 3 секунд, а ловите вы расхождения в 0,5-300 милисекунд. Зачем такая точность ?
я говорил лишь про то , что пакеты данных могут приходить с задержками!
Что у топикастера может и случилось.
Либо это погрешность в таймера. <<<<<< скорее это!