Как сделать закрытие ордеров в определенный день недели,каждый день,или закрытие ордеров отключено - страница 2

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Monter10000:

Спасибо Вам большое за пояснение! А то я сначала пытался сам разобраться по справке,но пока моих знаний не хватило,пробовал по разному,но только ошибки выдавало. Сейчас попробую как Вы написали. Еще раз спасибо!

Со строкой #property script_show_inputs не работает. А без нее выбор идет.

 
Monter10000:

Со строкой #property script_show_inputs не работает. А без нее выбор идет.

я Вам код скрипта выложил полностью.... читать Вам еще не перечитать справку )))

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation

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