Как сделать закрытие ордеров в определенный день недели,каждый день,или закрытие ордеров отключено - страница 2
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Спасибо Вам большое за пояснение! А то я сначала пытался сам разобраться по справке,но пока моих знаний не хватило,пробовал по разному,но только ошибки выдавало. Сейчас попробую как Вы написали. Еще раз спасибо!
Со строкой #property script_show_inputs не работает. А без нее выбор идет.
Со строкой #property script_show_inputs не работает. А без нее выбор идет.
я Вам код скрипта выложил полностью.... читать Вам еще не перечитать справку )))
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation