Поиск удалившегося ордера по тиккету или магику - страница 3
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OrderSelectТо-есть не удаленный и не закрытый. Если TRUE, то ордер в рынке, а не в истории.
Константин, на сколько я знаю, выбор происходит только по первому ордеру. Если у вас пачка не прокатит. Тиккеты тоже надо перебирать.
Читайте справку
хм, Вы читаете справку как я... по диагонали! )))
вот же написал,что уже обсудили в этом топике: https://www.mql5.com/ru/forum/283862#comment_9009287
Вы ни чего не получите.
получил, вот скрипт:
лог:
0 15:48:00.731 tst USDCHF,H1: uninit reason 0
0 15:48:00.736 Script tst USDCHF,H1: removed
0 15:49:28.171 Script tst USDCHF,H1: loaded successfully
0 15:49:29.731 tst USDCHF,H1 inputs: ticket=503360461;
0 15:49:29.762 tst USDCHF,H1: initialized
0 15:49:29.762 tst USDCHF,H1: Ордер есть в истории
0 15:49:29.762 tst USDCHF,H1: uninit reason 0
0 15:49:29.765 Script tst USDCHF,H1: removed
скрин:
Достаточно такого
или уж если по вашему, то так
не достаточно, сам в шоке, от своей невнимательности )))
вот решил проверить, что работает:
вот лог:
0 15:55:31.134 tst USDCHF,H1: Ордер есть в истории
0 15:55:31.134 tst USDCHF,H1: OrderProfit = -0.85, OrderOpenPrice() = 1.15866
причем ордер по евре, а скрипт на чифе... все равно все работает
вот нашел счет где ордера открыты на выходные: (тикет № 503379005)
вот лог:
0 15:59:29.712 tst USDCHF,H1 inputs: ticket=503379005;
0 15:59:29.735 tst USDCHF,H1: initialized
0 15:59:29.735 tst USDCHF,H1: Ордер рыночный и открыт
0 15:59:29.735 tst USDCHF,H1: uninit reason 0
0 15:59:29.738 Script tst USDCHF,H1: removed
А если не обращаться ко времени закрытия?....У меня вроде подобный вариант не работал:
А если не обращаться ко времени закрытия?....У меня вроде подобный вариант не работал:
Жёсткий прогер)
Робот работает только если обращаться ко времени закрытия.
При использовании цикла при поиске по тиккету, они всегда имеют значение True( или 1) - как не пытался не получилось удалить в списке ордеров один ордер и в замен его поставить такой же без обращения к истории. Один закрываю, а открываются все.
Но задача решена, спасибо.
Робот работает только если обращаться ко времени закрытия.
При использовании цикла при поиске по тиккету, они всегда имеют значение True( или 1) - как не пытался не получилось удалить в списке ордеров один ордер и в замен его поставить такой же без обращения к истории. Один закрываю, а открываются все.
Но задача решена, спасибо.
Зажмурились.
Зажмурились.
от слова "Жмурик"?
от слова "Жмурик"?
Нет: ничего не вижу, ничего не слышу, ну и все такое.