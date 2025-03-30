Индикаторы: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
На самом изображении он отражает неправильный сигнал в начале 2 тренда
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Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Автор: Nikolay Kositsin