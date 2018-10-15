Невозможно подключиться к Storage MT4 - страница 3
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@Renat Fatkhullin
тоже самое
Покажите развернутое дерево проекта со всеми значками статусов, пожалуйста.
Сделайте Update с хранилища перед закачкой. У вас контрольная сумма файла не сходится и поэтому идет отказ.
@Renat Fatkhullin
Сделайте Update перед Commit.
У вас в хранилище есть обновленная версия файла, а вы пытаетесь залить несинхронизированный обновленный файл.
@Renat Fatkhullin
на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit
@Renat Fatkhullin
на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit
У Вас, вероятно, несколько версий МТ4?
@Renat Fatkhullin
на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit
Попробуйте удалить mql5.storage, обновить из хранилища и потом залить новое.
По всей видимости, есть какой-то конфликт со слепком базы в mql5.storage и фактическим состоянием в хранилище. Будем искать.
У Вас, вероятно, несколько версий МТ4?
Да.
А вы их случайно не в одно хранилище/каталог(MQL4) маппите?
Если да, то тогда 100% шанс привести файл статусов mql5.storage в неконсистентное состояние.
А вы их случайно не в одно хранилище/каталог маппите?
Если да, то тогда 100% шанс привести файл статусов mql5.storage в неконсистентное состояние.
что с этим делать?
заказчики работают у разных брокеров поэтому приходится держать много мт4.
Да.
А есть такой вариант, что Вы один и тот же файл на одном терминале изменили, добавили в хранилище, затем на другой машине изменили (без предварительного получения новой версии из хранилища) и теперь они не могут корректно слиться?