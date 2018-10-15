Невозможно подключиться к Storage MT4 - страница 3

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Aleksei Beliakov:

@Renat Fatkhullin

тоже самое

Покажите развернутое дерево проекта со всеми значками статусов, пожалуйста.

Сделайте Update с хранилища перед закачкой. У вас контрольная сумма файла не сходится и поэтому идет отказ.

 
 

@Renat Fatkhullin


 

Сделайте Update перед Commit.

У вас в хранилище есть обновленная версия файла, а вы пытаетесь залить несинхронизированный обновленный файл.

 

@Renat Fatkhullin

на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit


[Удален]  
Aleksei Beliakov:

@Renat Fatkhullin

на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit


У Вас, вероятно, несколько версий МТ4?

 
Aleksei Beliakov:

@Renat Fatkhullin

на скрине в посте выше я так и делаю или нет? сначала Update затем Commit

Попробуйте удалить mql5.storage, обновить из хранилища и потом залить новое.

По всей видимости, есть какой-то конфликт со слепком базы в mql5.storage и фактическим состоянием в хранилище. Будем искать.

 
Alexey Kozitsyn:

У Вас, вероятно, несколько версий МТ4?

Да.
 
Aleksei Beliakov:
Да.

А вы их случайно не в одно хранилище/каталог(MQL4) маппите?

Если да, то тогда 100% шанс привести файл статусов mql5.storage в неконсистентное состояние.

 
Renat Fatkhullin:

А вы их случайно не в одно хранилище/каталог маппите?

Если да, то тогда 100% шанс привести файл статусов mql5.storage в неконсистентное состояние.

что с этим делать?

заказчики работают у разных брокеров поэтому приходится держать много мт4.

[Удален]  
Aleksei Beliakov:
Да.

А есть такой вариант, что Вы один и тот же файл на одном терминале изменили, добавили в хранилище, затем на другой машине изменили (без предварительного получения новой версии из хранилища) и теперь они не могут корректно слиться?

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