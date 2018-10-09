Тестирование индикаторных стратегий
Построен советник MT5, который позволяет автоматизировать произвольную индикаторную стратегию.
Хочу понабивать руку и выявить недостатки.
Готов прогнать в тестере MT5 ваши стратегии. Предлагайте.
Результат прогона выдается в виде видео на ютуб и set-файла для самостоятельного прогона.
Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).
Пожалуйста)
Здесь 2 варианта стратегии:
При изменении цвета закрываем позицию, при появлении сигнала входим. Работаем по первой свече, не нулевой
Стратегия №2
Тоже самое, но работаем с тралом, входы по одному до следующей смены цвета.
Тёмные "Red/SeaGreen" - тренд, там и входим, светлые "Violet/LightGreen" = флетовые участки, на них так-же можно пробовать выходить, но не входить.
Показывает себя вроде неплохо на М30, но нужно пробовать автоматом, какой тайм лучше.
Спасибо!
При изменении цвета закрываем позицию, при появлении сигнала входим. Работаем по первой свече, не нулевой
вечером сделаю
есть возможность прогнать любой индикатор в тестере стратегий и проверить его сигналы советником.
И не обязательно сразу покупать этот индикатор.. все проще, чем кажется
Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).
почему мой пост со ссылкой на индикатор из маркета удалили? - запрещено обсуждение товаров из маркета?
запрещено обсуждение товаров из маркета?
платных. и бесплатных без контекста тоже не приветствуется
К сожалению, ваш индикатор не работает в тестере, а потому, не пригоден для прогона.
Cергей, вот этот работает - проверил!
Смоделируйте на нём пожалуйста!
платных. и бесплатных без контекста тоже не приветствуется
я довольно скромно дал отзыв на цену индикатора из маркета, ничего более не писал, даже модераторам пожеланий не передавал ))))
я довольно скромно дал отзыв на цену индикатора из маркета, ничего более не писал, даже модераторам пожеланий не передавал ))))
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Построен советник MT5, который позволяет автоматизировать произвольную индикаторную стратегию.
Хочу понабивать руку и выявить недостатки.
Готов прогнать в тестере MT5 ваши стратегии. Предлагайте.
Результат прогона выдается в виде видео на ютуб и set-файла для самостоятельного прогона.
Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).