Тестирование индикаторных стратегий

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Построен советник MT5, который позволяет автоматизировать произвольную индикаторную стратегию.

Хочу понабивать руку и выявить недостатки.

Готов прогнать в тестере MT5 ваши стратегии. Предлагайте.

Результат прогона выдается в виде видео на ютуб и set-файла для самостоятельного прогона.

Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).

 
Sergey Deev:

Построен советник MT5, который позволяет автоматизировать произвольную индикаторную стратегию.

Хочу понабивать руку и выявить недостатки.

Готов прогнать в тестере MT5 ваши стратегии. Предлагайте.

Результат прогона выдается в виде видео на ютуб и set-файла для самостоятельного прогона.

Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).

Пожалуйста)

Здесь 2 варианта стратегии:

При изменении цвета закрываем позицию, при появлении сигнала входим. Работаем по первой свече, не нулевой


Стратегия №2

Тоже самое, но работаем с тралом, входы по одному до следующей смены цвета.


Тёмные "Red/SeaGreen" - тренд, там и входим,  светлые "Violet/LightGreen" = флетовые участки, на них так-же можно пробовать выходить, но не входить.

Показывает себя вроде неплохо на М30, но нужно пробовать автоматом, какой тайм лучше.

Спасибо!

Файлы:
iTrend.ex5  25 kb
 
Vitaly Muzichenko:

При изменении цвета закрываем позицию, при появлении сигнала входим. Работаем по первой свече, не нулевой

вечером сделаю

 
Vitaly Muzichenko:

Пожалуйста)

К сожалению, ваш индикатор не работает в тестере, а потому, не пригоден для прогона.


 
Жду стратегию для прогона.
 

есть возможность прогнать любой индикатор в тестере стратегий и проверить его сигналы советником. 

И не обязательно сразу покупать этот индикатор.. все проще, чем кажется

 
Sergey Deev:

Стратегия может содержать индикаторы с маркета (платные/ бесплатные).

почему мой пост со ссылкой на индикатор из маркета удалили? - запрещено обсуждение товаров из маркета?

 
Igor Makanu:

запрещено обсуждение товаров из маркета?

платных. и бесплатных без контекста тоже не приветствуется

 
Sergey Deev:

К сожалению, ваш индикатор не работает в тестере, а потому, не пригоден для прогона.

Cергей, вот этот работает - проверил!

Смоделируйте на нём пожалуйста!

Файлы:
iTrend.ex5  24 kb
 
TheXpert:

платных. и бесплатных без контекста тоже не приветствуется

я довольно скромно дал отзыв на цену индикатора из маркета, ничего более не писал, даже модераторам пожеланий не передавал ))))

 
Igor Makanu:

я довольно скромно дал отзыв на цену индикатора из маркета, ничего более не писал, даже модераторам пожеланий не передавал ))))

В правилах форума запрещены ссылки на продукты маркета и сигналы.

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