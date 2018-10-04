Не подключается Cloud Network
Всем салют.
Пытаюсь подключить Cloud Network. Ввожу имя и пароль. Пишет "подключение...." и через несколько секунд "зарегистрируйтесь". Ни типа ошибки ничего. Что не так ?
Точнее опишите, что именно Вы делаете: хотите запустить оптимизацию своего советника в Облаке (здесь Вы тратите деньги) или хотите запустить агентов на своём ПК, чтобы эти агенты выполняли задачи из Облака (здесь возможен небольшой заработок)?
Точнее опишите, что именно Вы делаете: хотите запустить оптимизацию своего советника в Облаке (здесь Вы тратите деньги) или хотите запустить агентов на своём ПК, чтобы эти агенты выполняли задачи из Облака (здесь возможен небольшой заработок)?
Хочу запустить оптимизацию своего советника. Версия МТ 5.00 build 1881. Запущен под Win7 64bit. Обычная оптимизация работает, нормально подключается к торговому счету и т.д.
А вот соединения с CN не происходит. Причем не важно ввожу ли я правильные имя и пароль или нет. Реакция одна и та же "соединение...... зарегистрируйтесь" и всё.
Завтра попробую на другой машине в другом месте....
Хочу запустить оптимизацию своего советника. Версия МТ 5.00 build 1881. Запущен под Win7 64bit. Обычная оптимизация работает, нормально подключается к торговому счету и т.д.
А вот соединения с CN не происходит. Причем не важно ввожу ли я правильные имя и пароль или нет. Реакция одна и та же "соединение...... зарегистрируйтесь" и всё.
Подробное описание каждого шага и скриншоты. Пока не ясно что и куда Вы вставляете.
Подробное описание каждого шага и скриншоты. Пока не ясно что и куда Вы вставляете.
Во время создания скриншотов всё внезапно заработало. Чудеса какие то... :-)
Во время создания скриншотов всё внезапно заработало. Чудеса какие то... :-)
Ато ... :)
Пока реакции на попытки включения никакой. Вроде денег хватает на балансе...
Аааа понял. У меня генетическая оптимизация запущена. Поэтому.
Совет: НЕПОСРЕДСТВЕННО перед запуском оптимизации с использованием облака КОМПИЛИРУЙТЕ советник. Должно помочь. Если оптимизация уже шла, то сначала оптимизацию остановить, советник скомпилировать и потом уже запустить оптимизацию в облаке.
Совет: НЕПОСРЕДСТВЕННО перед запуском оптимизации с использованием облака КОМПИЛИРУЙТЕ советник. Должно помочь. Если оптимизация уже шла, то сначала оптимизацию остановить, советник скомпилировать и потом уже запустить оптимизацию в облаке.
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Всем салют.
Пытаюсь подключить Cloud Network. Ввожу имя и пароль. Пишет "подключение...." и через несколько секунд "зарегистрируйтесь". Ни типа ошибки ничего. Что не так ?