Доработать код от ошибки 131
В этом коде все работает хорошо в терминале, а валидацию пройти не может. Что можно добавить, чтобы хватало средств и не было ошибки 131
- Помогите пройти валидацию
- Проблемы с запуском советника
- При автоматической валидации выскакивает ошибка Error 131
Сигналы из кода скрыли специально? "чтоб никто не догадался?"
я его слепила из того , что было?
А почитать? - Как обычно говорят........
Vladislav Andruschenko:
А почитать? - Как обычно говорят........
Чего там читать-то??? Почитай это
double e_Low() { return Low[0]; } double e_High() { return High[0]; } double e_Close() { return Close[0]; } double e_Open() { return Open[0]; }Вспомни ё-мобиль, проведи аналогию к бане... и всё встанет на свои места.
Alexey Viktorov:
Чего там читать-то??? Почитай этоВспомни ё-мобиль, проведи аналогию к бане... и всё встанет на свои места.
А это)
2 строки кода, заменено классом
// MQL4 | класс автоопределния числа знаков после запятой у текущего инструмента | ENSED Team, http://ensed.org class CKDig { public: CKDig(const bool useAutoDigits) { Set(useAutoDigits); } ~CKDig(void) { } uint Get(void) { return m_value; } private: uint m_value; void Set(const bool useAutoDigits) { m_value = 1; if (!useAutoDigits) { return; } if (Digits() == 3 || Digits() == 5) { m_value = 10; } } }; CKDig *KDig; #define K_DIG (KDig.Get())
Vitaly Muzichenko:
А это)
2 строки кода, заменено классом
Спасибо ща попробую. А насчет кода, так тут не помещается. Итак основу оставил где проблемы были. А в сигнале все хорошо
Sprut112:
Спасибо ща попробую. А насчет кода, так тут не помещается. Итак основу оставил где проблемы были. А в сигнале все хорошо
Че таа ни .... ваще
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь