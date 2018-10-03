Как вернуть дату по условию или как посчитать количество баров из условия?
Значит имеется определённое количество баров
Я хочу записать логическое выражение такого формата что если 3 бара помещаются в высоту первого бара то сделать то-то то-то.
Условие как мы видим выполняется здесь есть 3 бара которые помещаются в высоту 1го бара значит я не напортачил. Мне нужно посчитать количество элементов которое фигурирует в этом условии. Сделать это можно 2 путями вычислить дату первого элемента (1ый элемент под цифрой 1) и вычислить дату последнего элемента (под цифрой 4) но как это сделать я не знаю. После вычисления дат можно посчитать количество элементов между ними с помощью функции Bars и как я понял вернуть число. Второй способ можно посчитать количество элементов с помощью функции массива ArrayRange ем но в этом случае нужно объявить массив и каким-то образом передать данные из условия в массив. Кто может помочь определить даты или передать данные из условия в массив чтобы в итоге посчитать количество элементов в условии чтобы в последующем это использовать?
Для начала нужно изучить азы, а уж потом начинать программировать
Когда изучите азы, тогда можно использовать:
double low = iLow(NULL,PERIOD_M15,iLowest(NULL,PERIOD_M15,MODE_LOW,CountBsr,1)); double high = iHigh(NULL,PERIOD_M15,iHighest(NULL,PERIOD_M15,MODE_HIGH,CountBsr,1));
Ну и сравнивать в нужным баром, в который должен поместиться канал
Для начала нужно изучить азы, а уж потом начинать программировать
Когда изучите азы, тогда можно использовать:
Ну и сравнивать в нужным баром, в который должен поместиться канал
Некоторые говорят что считает оно слева направо но если я правильно понял справку то считает оно справа налево начиная с 0го бара. По вашему примеру мне нужно сравнить с 1го элемента по пятый с 6ым но с этим проблем нет есть проблема с тем как посчитать количество элементов которое используется в условии, например я записал 6ть баров в условии как мне посчитать это количество которое равно 6ть или вернуть дату первого элемента и последнего который например ниже или выше диапазона чтобы в итоге тоже посчитать их количество в данном примере их 7мь 6 внутри и после выполнения условия один снаружи как их посчитать?
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Значит имеется определённое количество баров
Я хочу записать логическое выражение такого формата что если 3 бара помещаются в высоту первого бара то сделать то-то то-то.
Условие как мы видим выполняется здесь есть 3 бара которые помещаются в высоту 1го бара значит я не напортачил. Мне нужно посчитать количество элементов которое фигурирует в этом условии. Сделать это можно 2 путями вычислить дату первого элемента (1ый элемент под цифрой 1) и вычислить дату последнего элемента (под цифрой 4) но как это сделать я не знаю. После вычисления дат можно посчитать количество элементов между ними с помощью функции Bars и как я понял вернуть число. Второй способ можно посчитать количество элементов с помощью функции массива ArrayRange ем но в этом случае нужно объявить массив и каким-то образом передать данные из условия в массив. Кто может помочь определить даты или передать данные из условия в массив чтобы в итоге посчитать количество элементов в условии чтобы в последующем это использовать?