помогите с кодом советника по индикатору
как написать торгующий робот, чтобы он открывал сделки когда линия внутри индикатора ниже 0, открывать продажу и наоборот, выше 0 покупку
Если использовать выше-ниже нуля, то можно взять простой RSI, зачем вызывать пользовательский индикатор без дела.
Если использовать выше-ниже нуля, то можно взять простой RSI, зачем вызывать пользовательский индикатор без дела.
Боже)))как идеально. Огромное спасибо за информативность)
буду пробовать прописать
Могу в будущем обратиться с вопросом?)))
Боже)))как идеально. Огромное спасибо за информативность)
буду пробовать прописать
Могу в будущем обратиться с вопросом?)))
и еще вопрос....
можете объяснить, почему первому индикатору с периодом 20 соответствует RSI с периодом 12 ???
я то думал что периоды и значения должны быть "синхронны" или максимально приближены
почему первому индикатору с периодом 20 соответствует RSI с периодом 12 ???
я то думал что периоды и значения должны быть "синхронны" или максимально приближены
RSI и МА разный метод сглаживания
Та желтая линия - это разница цены и скользящей средней. Здесь будет ближе MACD с периодом быстрой МА равным 1.
Но не будешь же так каждый индикатор расковыривать. Смысл вопроса, наверно, в том, как использовать имеющийся индикатор? Есть функция iCustom() через нее можно получить значения пользовательского индикатора...
RSI и МА разный метод сглаживания
спасибо большое)))
Та желтая линия - это разница цены и скользящей средней. Здесь будет ближе MACD с периодом быстрой МА равным 1.
Но не будешь же так каждый индикатор расковыривать. Смысл вопроса, наверно, в том, как использовать имеющийся индикатор? Есть функция iCustom() через нее можно получить значения пользовательского индикатора...
точно))) я совсем этот вариант не рассмотрел)))
спасибо огромное
буду пробовать
Та желтая линия - это разница цены и скользящей средней. Здесь будет ближе MACD с периодом быстрой МА равным 1.
Но не будешь же так каждый индикатор расковыривать. Смысл вопроса, наверно, в том, как использовать имеющийся индикатор? Есть функция iCustom() через нее можно получить значения пользовательского индикатора...
подскажите пожалуйста как правильно будет прописать условие с циклом "for" чтобы, к примеру, какой период тогда тоже значение свечей выше 0 по iCustom() той желтой линии что в Боллинжерах на индикаторе?
только чтобы железно 20 свечей были выше и ни одна из них не касалась нулевой отметки???
extern int period = 20
for (int i=0; i<period; i++)
{ double trend_line = iCustom(........i)
if (trend_line>0) OPP_BUY
else(trend_line<0) OPP_SELL
}
примерно так я понимаю, подскажите, правильно ли???
bool ok=true; for(int i=0;i<20;i++){ if(iCustom(...,3,i)<=0){ ok=false; break; } } if(ok)...
Только тут получается так, что каждый раз придется выполнять это цикл.
Можно сделать оптимальней. Сначала проверить на пересечение 20 баров тому назад. Если оно там есть, то проверить все бары в цикле
Только тут получается так, что каждый раз придется выполнять это цикл.
Можно сделать оптимальней. Сначала проверить на пересечение 20 баров тому назад. Если оно там есть, то проверить все бары в цикле
блин)))пока это выше моих пониманий, попытаюсь разобраться
я тут по самым простым методам пробую, взгляните стейт за сентябрь по тестеру (конечно я понимаю что история по тесту никакая, но есть мысли как сделать)
буду признателен за помощь в любом виде
https://yadi.sk/d/tUiZgPzS39d_6g
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
совсем "зеленый" в этой теме, но очень понравился данный индикатор, так как прочитал книгу про Боллинжеры.
как написать торгующий робот, чтобы он открывал сделки когда линия внутри индикатора ниже 0, открывать продажу и наоборот, выше 0 покупку
при этом там видны дивергенции очень хорошо и их использовать как сигнал на переворот сделки)))
буду очень признателен на любой ответ по делу))))
заранее спасибо