как сделать сигнал публичным
Статус продавца подтвердил. сигнал создал. А в списке сигналов его нет.
Ruslan Kryvosheev:
Статус продавца подтвердил. сигнал создал. А в списке сигналов его нет.
Статус продавца подтвердил. сигнал создал. А в списке сигналов его нет.
Сигнал может быть или личным или публичным. Проверьте в настройках сигнала стоит ли галка:
Если галка стоит - сигнал будет виден только Вам, если галка не стоит - сигнал будет публичным.
Насчёт витрины: внимательно читайте в сигнале предупреждения. В предупреждениях описано, почему сигнал не виден пользователям.
Счету только 3 недели, а прибыль запредельная. Слишком рискованный, продолжайте торговать, и если выживает - появится на витрине.
Мм, мартингейл. Ясно
Спасибо. нашел мониторинг включен. нужно повышать рейтинг.?
Justice for All Мартин- робот торговал. Основная прибыль ручная торговля.
Сигнал не надежный потому и не публичный...
Ruslan Kryvosheev:
не публичный потому что рейтинг низкий.
не публичный потому что рейтинг низкий.
Снова путаете: сигнал может быть ИЛИ публичный ИЛИ личный.
И если он ПУБЛИЧНЫЙ то он может быть ДОСТУПЕН на витрине, а может быть НЕ ДОСТУПЕН на витрине.
У Вас сигнал ПУБЛИЧНЫЙ.
Дальнейшее подымание ветки сочту за рекламу и удалю ветку.
Вы упускаете торговые возможности:
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