как сделать сигнал публичным

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Статус продавца подтвердил. сигнал создал. А в списке сигналов его нет. 
 
Ruslan Kryvosheev:
Статус продавца подтвердил. сигнал создал. А в списке сигналов его нет. 

Сигнал может быть или личным или публичным. Проверьте в настройках сигнала стоит ли галка:


Если галка стоит - сигнал будет виден только Вам, если галка не стоит - сигнал будет публичным.


Насчёт витрины: внимательно читайте в сигнале предупреждения. В предупреждениях описано, почему сигнал не виден пользователям. 

 
 Счету только 3 недели, а прибыль запредельная. Слишком рискованный, продолжайте торговать, и если выживает - появится на витрине.
[Удален]  
Мм, мартингейл. Ясно
 

Спасибо. нашел мониторинг включен. нужно повышать рейтинг.?

 
Justice for All Мартин- робот торговал. Основная прибыль ручная торговля. 
 
Сигнал не надежный потому и не публичный...
 
не публичный потому что рейтинг низкий.  
 
Ruslan Kryvosheev:
не публичный потому что рейтинг низкий.  

Снова путаете: сигнал может быть ИЛИ публичный ИЛИ личный.

И если он ПУБЛИЧНЫЙ то он может быть ДОСТУПЕН на витрине, а может быть НЕ ДОСТУПЕН на витрине. 

У Вас сигнал ПУБЛИЧНЫЙ.


Дальнейшее подымание ветки сочту за рекламу и удалю ветку.

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