Что-то непнятное, впервые вижу - движение лини Bid не совпадает с ходом котировки...
Что-то непонятное, впервые вижу - движение лини Bid не совпадает с ходом котировки, или котиры тормозят или линия быстрей идет, в чем проблема, совсем невозможно работать???
- [АРХИВ] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 14: апрель 2012)
- Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть № 2)
Где технические данные? Или так, просто выхлоп?
Так примерно понял причину... видимо в том что подключил очень тяжелый индикатор...проц загружен на 100% и поэтому все встало...а я в панику ударился...спасибо, тема закрыта
Нет а хороший индикатор... у кого нет советую посмотреть https://www.mql5.com/ru/code/1868, у меня то старая версия стояла еще с 13 года из-за этого видимо и грузила...
Awesome Oscillator Divergence
- www.mql5.com
Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и стрелками отмечает сигналы на покупку и продажу. Реализовано несколько способов оповещения (Alert, звуковой сигнал, e-mail, notification). Различные типы дивергенций выводятся различными цветами, по умолчанию: Дивергенция: первая анализируемая впадина индикатора мельче...
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